Le milliardaire Spotify Daniel Ek confirme officiellement qu’il a fait une offre pour Arsenal, mais il est REFUSÉ par Kronkes qui dit qu’ils “ n’ont pas besoin de l’argent ”

Daniel Ek a annoncé qu’il avait fait une offre officielle pour acheter Arsenal, mais a révélé que son offre avait été rejetée par les Kronkes.

Le milliardaire Spotify a précédemment exprimé son intérêt à reprendre le club qu’il soutenait en grandissant, et insiste sur le fait qu’il conserve toujours cet intérêt malgré son renversement.

Il a publié une déclaration qui disait: «Des rapports inexacts ont émergé aujourd’hui disant que je n’ai pas fait un peu pour l’Arsenal Football Club.

«Je pense qu’il est important de corriger le bilan.

«Cette semaine, une offre a été faite à Josh Kroenke et à leurs banquiers qui comprenait la propriété des fans, la représentation au conseil et une part en or pour les supporters.

«Ils ont répondu qu’ils n’avaient pas besoin d’argent.

«Je respecte leur décision, mais je reste intéressé et disponible si jamais cette situation devait changer.»

PLUS À VENIR