Le milliardaire Stan Druckenmiller dit que tout est dans une bulle, y compris les crypto-monnaies, les actions et les obligations

Le milliardaire Stan Druckenmiller prévient que les crypto-monnaies, les actions meme et les obligations sont dans une bulle : « Cette bulle est dans tout »

L’investisseur milliardaire Stan Druckenmiller a averti que tout est dans une bulle, en particulier en mentionnant les crypto-monnaies, les actions mèmes, les actions et les obligations.

Druckenmiller a parlé des bulles et de l’investissement dans la valeur lors d’une conversation avec l’investisseur milliardaire américain et gestionnaire de fonds spéculatifs Seth Klarman à la Boston Investment Conference.

Druckenmiller est président et chef de la direction de Duquesne Family Office LLC. Auparavant, il était directeur général de Soros Fund Management, où il avait la responsabilité globale de fonds d’une valeur d’actif maximale de 22 milliards de dollars.

Selon la liste des milliardaires de Forbes, sa valeur nette personnelle est actuellement de 6,8 milliards de dollars.

Klarman lui a demandé : « Si le marché obligataire est ce que tout le monde évite et que le marché obligataire est dans une bulle, alors tout est une bulle, n’est-ce pas ? . Druckenmiller a répondu :

Oui, les crypto-monnaies, les actions meme, l’art, le vin, les actions… Cette bulle est dans tout, dans chaque actif de la planète.

Comparaison avec la bulle dot-com

La bulle actuelle n’est pas étroite comme la bulle Internet, a souligné Druckenmiller. « Tout le monde essaie de comparer cela à 99. C’était une bulle technologique et, dans un sens, une bulle bien méritée car le marché a découvert 20 ans à l’avance l’effet du réseau et que les entreprises pouvaient sortir de nulle part et avoir 2 milliards de clients. Mais c’était une bulle très, très étroite. »

Klarman a également demandé si quelque chose n’est pas dans une bulle et est sous-évalué. « Vous êtes un investisseur de valeur. Je ne le suis pas », a répondu Druckenmiller. « Je ne sais pas ce que la valeur signifie. Je suis sûr qu’il y a de la valeur là-bas, mais je ne vois pas ce que c’est, ce n’est pas vraiment ma méthodologie. »

Il a poursuivi: «Mon étoile du nord est que chaque événement dans le monde affecte quelque chose à la sécurité et j’essaie d’imaginer le monde tel qu’il est aujourd’hui, puis j’essaie de voir s’il se produit une sorte de changement sismique et à quoi le monde pourrait ressembler. à 18 mois. Et si cela ressemble à ça, quelles sont les valeurs qui seraient tarifées très différemment de l’actuel ? « De plus, il a estimé :

Je pense que de nombreux investisseurs vivent dans le présent, ce qui est un désastre à long terme. Cela pourrait fonctionner à court terme.

Druckenmiller et Bitcoin

Le milliardaire a révélé en novembre de l’année dernière qu’il possédait du Bitcoin, notant que la crypto-monnaie était une réserve de valeur attrayante qui pouvait battre l’or.

À ce moment-là, il a dit :

Je suis un peu un dinosaure, mais je me suis habitué au fait que Bitcoin pourrait être une classe d’actifs très attrayante en tant que réserve de valeur.

De plus, en juin de cette année, il a expliqué comment il avait investi des millions dans BTC après avoir reçu un appel du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones à ce sujet.

En mai, il a encore comparé les crypto-monnaies et a déclaré qu’il considérait qu’Ethereum ne remplacerait probablement pas Bitcoin en tant que réserve de valeur.

