Annonces

Le milliardaire Steven Cohen investit dans une nouvelle société de trading quantitatif crypto à titre personnel

AnTy14 septembre 2021

Le milliardaire Steven Cohen, PDG de Point 72 Asset Management, continue de parier sur le marché des crypto-monnaies, la dernière en date étant une nouvelle société de trading de crypto-monnaies.

Le gestionnaire de hedge funds a accepté d’investir dans une société de trading quantitatif spécialisée dans les actifs numériques, Radkl, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

La nouvelle société, qui démarre aujourd’hui, est dirigée par des partenaires de la société de négoce à grande vitesse GTS.

Un porte-parole de Point72 Asset Management a déclaré que Cohen investit dans Radkl à titre personnel mais ne sera pas impliqué dans ses opérations quotidiennes.

Le propriétaire des Mets de New York a fait une première incursion dans la crypto en 2018 lorsqu’il a investi dans un fonds spéculatif axé sur la crypto Autonomous Partners. En août, Point72 a mené une levée de fonds de série A de 21 millions de dollars dans la société d’analyse de données Messari.

Le mois dernier, Cohen a également déclaré qu’il se plongeait profondément dans la crypto-monnaie et qu’il était “entièrement converti”. « Je ne vais pas rater ça. J’ai déjà l’impression d’avoir raté la première partie », a-t-il déclaré à l’époque.

Un nombre croissant d’investisseurs traditionnels se tournent vers la crypto attirés par les gains astronomiques de cette classe naissante. Dan Tapiero, un vétéran du trading macro, est un autre qui s’aventure dans la crypto grâce à son fonds 10T lancé en 2019.

10T est un véhicule permettant aux investisseurs traditionnels d’obtenir une exposition aux actions de sociétés de cryptographie avec une valorisation supérieure à 550 millions de dollars, ce qui n’offre pas de rendements 100x mais constitue une option moins risquée pour les fonds de pension et les fonds de dotation.

Le fonds, dont les bailleurs de fonds comprennent le milliardaire Alan Howard et le système de retraite des employés municipaux du Michigan, est déjà investi dans Kraken, Huobi, Ledge et eToro.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.