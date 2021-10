Le millionnaire moyen d’aujourd’hui peut avoir au plus 0,375 BTC, et ce nombre diminue de jour en jour

Le Credit Suisse Research Institute estime le nombre de millionnaires dans le monde à 56 millions au total, dont 40% aux États-Unis. (La source: [https://www.economist.com/graphic-detail/2019/10/22/millions-of-millionaires](https://www.economist.com/graphic-detail/2019/10/22/millions-of-millionaires))

Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tous les millionnaires peuvent avoir et acheter. Un bitcoin complet n’en fait pas partie. Ce nombre est probablement encore plus faible en raison de plusieurs facteurs supplémentaires :

* Institutions et particuliers qui l’achètent, le détiennent et ne le vendent pas de sitôt

* La cachette de Satoshi et les pièces perdues

* Pièces entre les mains de non-millionnaires

entre autres. Ce nombre de 0,375 BTC diminue cependant de plus en plus au fil du temps car :

* Plus de fiat est émis, créant plus de millionnaires fiat

* BTC est perdu

* BTC est acheté et détenu par tout le monde

Si vous avez ce montant, il n’y a que deux possibilités pour vous dans les 10 prochaines années : I. Le BTC échoue. II. BTC gagne (je crois en fait comme beaucoup qu’il a déjà gagné), et vous serez un millionnaire fiat (dans le pouvoir d’achat d’aujourd’hui, sans parler du pouvoir d’achat des années futures). Dans ce cas, vous devriez célébrer non pas parce que vous avez un million de dollars, ce qui pourrait aussi bien être moins utile que du papier toilette dans dix ans, mais parce que vous pouvez acheter et avoir tout ce qu’il achète aujourd’hui.

Un point important mentionné dans cette recherche est que « La valeur nette totale de tous les millionnaires s’élevait à 158,26 billions de dollars américains. C’est la limite inférieure du marché total adressable (TAM) de BTC. Aucun autre shitcoin n’a ça, car ils essaient d’être autre chose que de l’argent : le bitcoin est l’argent le plus solide, et il n’y a pas de concurrent proche (comme dirait Michael Saylor « cette histoire à propos de 60% de dominance est bs. C’est comme 95 ou 96 pourcentage de dominance »). Par conséquent, il est inutile de comparer la capitalisation boursière dont ils disposent avec le bitcoin. La conclusion importante qui en découle est que le bitcoin a le potentiel de hausse ajusté au risque le plus élevé : nous parlons de 150x d’ici **au moins**. Quel que soit le shitcoin auquel vous pouvez penser qui a dépassé, disons, 20 milliards de capitalisation boursière, est en concurrence avec une dizaine d’autres sur un marché adressable à un chiffre (autre que l’argent) au mieux. L’impression monétaire nous aide plus qu’elle ne les aide (c’est-à-dire que notre TAM augmente au moins autant que le leur). Il ne sert donc à rien de détenir une autre pièce que le bitcoin ** si vous pensez que bitcoin seul ou « crypto » est l’avenir : soit le bitcoin seul réussit, et il vous offre le meilleur rendement, soit le bitcoin et les autres réussissent, et bitcoin vous offre le meilleur rendement.** La seule raison de détenir d’autres pièces est si vous voulez jouer. Dans ce cas, votre destin est de -99,99%, soit en termes fiduciaires, soit en termes de bitcoins, tôt ou tard.

Maintenant, un fait également important sur les **milliardaires** :

Cela a été dit à plusieurs reprises et je pense que cela vaut la peine de le répéter une fois de plus : ** nous assistons au plus grand transfert de richesse de l’histoire du monde **. Si vous lisez les médias grand public, vous avez peut-être lu plusieurs fois que « les milliardaires n’ont jamais été aussi riches », « la richesse des milliardaires augmente plus rapidement pendant la pandémie », etc. Ce sont des demi-vérités (ou des mensonges). Leur richesse diminue et elle diminue rapidement en termes de BTC. Je serais surpris s’il y avait un seul milliardaire dont la richesse a diminué de moins de 95 % au cours des cinq dernières années.

Pour ceux qui veulent faire le calcul, voici la liste des milliardaires historiques :

[https://stats.areppim.com/stats/links_billionairexlists.htm](https://stats.areppim.com/stats/links_billionairexlists.htm)

J’invite ceux qui savent comment gérer cela à proposer quelque chose de similaire à [https://www.pricedinbitcoin21.com/landing](https://www.pricedinbitcoin21.com/landing) mais pour les personnes les plus riches du monde au fil du temps. Ce sera bien de voir à quoi ressemble le jeu d’argent lorsque vous comptez des points avec l’argent le plus solide du monde au lieu de l’argent du monopole.

