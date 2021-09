Le minage de Bitcoin produit des tonnes de déchets

in

21/09/2021 à 09:58 CEST

SPORT.es

L’exploitation minière de Bitcoin produit chaque année des déchets électroniques (e-déchets) comparables aux petits déchets d’équipement informatique provenant d’un endroit comme les Pays-Bas, selon une étude. Les mineurs de crypto-monnaie produisent 30 700 tonnes de déchets électroniques chaque année, estiment Alex de Vries et Christian Stoll.

Cela fait en moyenne 272 g (9,5 oz) par transaction, disent-ils. En comparaison, un iPhone 13 pèse 173 g (6,1 oz). Les mineurs gagnent de l’argent en créant de nouveaux Bitcoins, mais l’informatique utilisée consomme de grandes quantités d’énergie. Ils auditent les transactions Bitcoin en échange de la possibilité d’acquérir la monnaie numérique.

L’accent a été mis sur l’électricité qu’il consomme, actuellement plus que les Philippines, et la pollution par les gaz à effet de serre qu’elle engendre. Mais à mesure que les ordinateurs utilisés pour l’exploitation minière deviennent obsolètes, cela génère également une grande quantité de déchets électroniques. Les chercheurs estiment que le Le minage de Bitcoin a une durée de vie moyenne de seulement 1,29 an.