Le minage de crypto doit être redéfini avant d’être simplement supprimé

Les réseaux de minage de blockchain sont souvent victimes de son succès. Les deux réalités contemporaines qui délimitent le paysage minier et font que les blockchains ne tiennent pas leurs promesses sont 1) la course aux armements technologiques actuelle motivée par la cupidité concurrentielle inhérente ; et 2) la hausse des coûts de l’énergie associée à l’extraction de preuves de travail (PoW). Les blockchains construites sur le consensus PoW sont devenues très inégales et de plus en plus centralisées en termes de taux de hachage. Cette concentration de la puissance minière entre de moins en moins de mains est une attaque contre l’exigence fondamentale de distribution et de décentralisation que possèdent les blockchains.

En outre, la motivation pour augmenter la puissance de l’exploitation minière a un effet d’entraînement en termes de coûts énergétiques incontrôlables, qui ont le potentiel de causer des dommages environnementaux irrévocables, comme cela a été le point crucial de la saga minière chinoise Bitcoin (BTC). Pour assurer un avenir durable à la blockchain et aux crypto-monnaies, le taux de hachage doit être distribué plus uniformément, en veillant à ce que les principaux composants de la distribution et de la décentralisation restent intacts. Cela nécessite une réinvention du processus d’extraction tel que nous le connaissons et nécessite une restructuration des systèmes de PoW.

En rapport: Bitcoin vert : l’impact et l’importance de l’utilisation de l’énergie pour le PoW

L’impact négatif de la réallocation minière

Avant de discuter de ce à quoi pourrait ressembler une telle solution, il convient de souligner l’étendue des problèmes. Le consensus PoW était, et continue d’être, essentiel à la popularité, au succès et à la fiabilité durables de Bitcoin. En particulier, PoW offre une solution au problème bien connu des généraux byzantins dans les domaines des mathématiques et de l’informatique, à travers une configuration d’incitations et un engagement continu de ressources qui rendent impossible pour une partie malveillante d’interférer avec un consensus honnête. .

La distribution et la décentralisation restent les aspects cruciaux pour résoudre le dilemme dans lequel les parties doivent s’entendre sur une stratégie unique pour éviter un échec total, permettant un consensus général sur « le message » et éliminant le risque qui se présente si certaines des parties impliquées sont corrompues ou peu fiable. Cependant, plus un réseau blockchain devient centralisé et dominé par un petit nombre d’entités, moins le protocole de consensus peut fonctionner comme une solution à ce problème. La montée en puissance des fermes ASIC massives permet à une poignée d’acteurs puissants d’exercer un contrôle sur l’infrastructure de la blockchain, menaçant sa capacité à rester distribuée et décentralisée et finalement sans confiance.

Ce problème de « dernière étape » du consensus PoW se pose à travers la façon dont les mineurs sont incités par la compétition pour la récompense globale. Bien que la sécurité du réseau soit un élément essentiel du cadre de la théorie des jeux, cette course au sommet du tout ou rien crée également de sérieux problèmes. En particulier, cela donne lieu à l’allégorie « problème de triche de l’athlète », qui décrit comment, lorsque la récompense d’une course vaut beaucoup, les participants feront presque tout pour gagner, y compris tricher. Imaginez un groupe d’athlètes sur la ligne de départ du premier d’une série de courses, chacun essayant de franchir la ligne d’arrivée en premier et de gagner un prix.

Il y a une certaine chance pour gagner chaque course (ce n’est pas simplement le plus rapide qui triomphe), mais la chance de gagner augmente avec la vitesse de l’athlète. La tricherie, dans ce cas, est définie comme l’obtention d’un avantage substantiel sur les autres coureurs grâce à l’utilisation de la technologie et/ou de la collusion, de sorte que le vainqueur de chaque course n’est pas suffisamment aléatoire pour apporter une solution au problème des généraux byzantins (c’est-à-dire , consensus distribué par un engagement de ressources suffisamment aléatoirement distribué).

C’est dans la même veine que la carrière de PoW conduit au développement de machines de plus en plus énergivores et de fermes minières plus grandes, réduisant la décentralisation et la distribution du réseau et empêchant l’engagement des ressources d’agir comme un moyen de vérification sans confiance. . De plus, cela entraîne l’utilisation globale de l’alimentation du réseau, potentiellement à un point où cela pourrait affecter négativement l’environnement s’il n’est pas contrôlé.

En rapport: Mesurer le succès : compenser les émissions de carbone crypto nécessaires à l’adoption ?

Équilibrage de protocole pour les réseaux de minage de blockchain

Pour développer une solution au problème de la triche de l’athlète, il faut commencer par comprendre que ce n’est pas le taux de hachage total d’un réseau blockchain qui lui confère la sécurité ; c’est plutôt la façon dont ce taux de hachage est distribué. À cette fin, une solution est recherchée où la redistribution du taux de hachage est une caractéristique fondamentale du protocole (plutôt que laissée à la politique ou aux comités centralisés, aussi bien intentionnés soient-ils).

Il est possible d’équilibrer les chances de gagner « la course » en appliquant un handicap aux coureurs sensiblement plus rapides et en donnant un avantage aux coureurs sensiblement plus lents. Dans un réseau blockchain, cela peut être mis en œuvre via un processus d’équilibre thermodynamique pair à pair qui ajuste la difficulté de hachage individuelle pour les mineurs de manière fluide et vérifiable. Cela permet au réseau d’avancer vers l’équilibre en taux de hachage effectif et de contourner les pires excès de centralisation de la puissance minière dans le réseau, tout en continuant à fonctionner de manière autonome sans l’intervention de tiers de confiance.

Il existe actuellement de nombreuses implémentations de la technologie blockchain, dont la plupart ont une valeur économique ou monétaire et utilisent une technologie sous-jacente qui vise à mieux garantir la sécurité et l’efficacité du réseau. Cependant, un protocole d’équilibre algorithmique, qui rapproche le réseau d’une distribution homogène (bien que pas entièrement, un réseau complètement “plat” apporterait ses propres problèmes économiques et de sécurité) peut atteindre l’équilibre optimal entre distribution et incitation économique. . Cela peut réduire considérablement les pratiques minières monopolistiques tout en maintenant l’empreinte carbone du réseau au minimum en décourageant l’augmentation continue de la puissance de traitement grâce à des technologies coûteuses et à la construction de grandes fermes ASIC.

Un avenir plus vert, plus juste et plus sûr

Les problèmes posés par la décentralisation généralisée de l’exploitation minière que nous voyons couramment aujourd’hui constituent un défi important pour le consensus du PoW, mais ne devraient pas sonner le glas. Émergeant comme une innovation technologique révolutionnaire, PoW a résolu un problème mathématique et informatique de longue date qui a ouvert la voie au succès de Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies, tout en promettant un tout nouveau moyen d’échange économique. Il y a un danger que nous n’explorions pas pleinement le pouvoir de transformation du PoW si nous le mettons de côté trop hâtivement.

En rapport: Le jalonnement consommera une preuve de travail pour le petit-déjeuner – voici pourquoi

Il y a ici des similitudes avec l’exploration des systèmes économiques par l’humanité. Le capitalisme est l’un des systèmes les plus vastes et les plus progressistes jamais développés dans l’histoire de l’humanité : il améliore l’innovation, l’espérance de vie, les opportunités et la qualité de vie de milliards de personnes. Cependant, si rien n’est fait, il peut créer des richesses et des inégalités sans précédent, et potentiellement même nous amener au bord d’une catastrophe climatique. Plutôt que de l’abandonner complètement, ce que les sociétés essaient souvent de faire, c’est d’équilibrer le pour et le contre de ce système : créer une forme de capitalisme modéré dans lequel la cupidité et les efforts monopolistiques ne sont pas autorisés à dominer complètement, plutôt qu’un fonctionnement plus responsable et fonctionnel. , une société plus juste peut émerger et s’épanouir. C’est en grande partie ce que les sociétés ont essayé de mettre en œuvre (avec des degrés de succès variables) sous forme de redistribution des richesses à travers, par exemple, les impôts, les lois antitrust, etc.

De même, le consensus PoW est une invention révolutionnaire, mais il a besoin de retenue pour freiner les pires excès de cupidité au sein du système. Collectivement, nous avons la possibilité et la responsabilité d’aligner davantage le protocole de consensus PoW sur les besoins de la société et son objectif initial de réduire les tendances de monopole et d’empêcher la décentralisation de l’extraction de crypto. En termes simples, plutôt que de réinventer la roue (abandonner le PoW au profit d’alternatives risquées), ce qu’il faut, c’est un moyen d’exploiter la roue plus efficacement pour construire une machine qui connecte et change le monde.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement de commerce et d’investissement comporte des risques, et les lecteurs doivent faire leurs recherches avant de prendre une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Alexandre Hobbs est le directeur scientifique de Zenotta. Alexandre est docteur. Diplômé en astrophysique théorique et auteur de nombreuses publications scientifiques dans les domaines des trous noirs supermassifs, de la formation des galaxies et de la matière noire, il a pris la parole lors de plusieurs conférences et ateliers internationaux. Avant de rejoindre Zenotta, il a occupé des postes de postdoctorat à l’Institut d’astronomie de l’ETH Zurich en Suisse et à l’Institut des sciences informatiques de l’Université de Zurich.