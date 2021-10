Le minage numérique BTC se décentralise rapidement

L’activité d’exploitation minière numérique de BTC continue sur la voie de la décentralisation, qui a commencé cette année 2021. Ce qui a commencé comme des peurs et des insécurités, finit par devenir l’une des meilleures choses qui soient arrivées à l’entreprise.

Lorsque la Chine est entrée en action et a interdit l’exploitation minière des principales provinces, beaucoup ont été alarmés. Et ce n’était pas étonnant, le pays asiatique abritait 65% de la puissance de hachage mondiale de la crypto-monnaie la plus importante dans l’évaluation du marché. Supprimer cette quantité de puissance de hachage aurait de nombreuses implications qui pourraient être classées comme négatives et dangereuses.

Cependant, la réalité était une autre. Au fur et à mesure que les déconnexions massives se sont produites et que le hashrate de Bitcoin a chuté, cela a été un encouragement pour les mineurs résidant en dehors de la Chine. La chute du hasch, a provoqué proportionnellement la diminution de la difficulté. En termes simples, l’exploitation minière était plus rentable, c’est pourquoi des dizaines de mineurs à travers le monde ont commencé à le faire.

Le processus de décentralisation du minage numérique BTC

L’extraction numérique instantanée est devenue plus facile, les mineurs de Bitcoin du monde entier ont saisi l’opportunité de démarrer ou d’alimenter leurs fermes. Le résultat est que le hashrate a commencé à récupérer rapidement. En quelques mois seulement, la puissance de calcul du réseau Bitcoin Blockchain se rapproche de ses plus hauts historiques.

La chose importante à propos de ce fait est que, lorsque la puissance de hachage se rétablit, l’entreprise ne revient pas à sa qualité précédente. Au contraire, il est placé à un niveau supérieur grâce à la décentralisation. Ainsi, le hashrate est le même qu’avant, mais il n’est pas concentré en un seul endroit.

Les États-Unis deviennent désormais l’épicentre de l’exploitation minière, avec environ 35 % de la puissance de calcul du réseau. D’autres régions d’Asie, d’Amérique latine et même d’Afrique, commencent à devenir plus protagonistes. Une entreprise plus répandue dans le monde, c’est plus de force face aux attaques de pirates contre le réseau et avec le prétexte de contrôler les gouvernements.

Avec la force que l’entreprise d’exploitation minière numérique acquiert maintenant, BTC devient plus pertinent pour les gens. Les entités centralisées, si elles entendent le combattre, auront plus de défis que les nombreux qu’elles avaient avant ce processus de décentralisation.

La récupération accélérée du hashrate BTC représente la croissance décentralisée du minage numérique dans le monde. Source : Coinwarz

L’Amérique du Nord au premier rang mondial

L’un des indicateurs les plus importants de l’exploitation minière de Bitcoin, le Cambridge University Center for Alternative Finance (CBECI), présente des données importantes. Dans ces derniers, l’Amérique du Nord est présentée comme la zone avec la plus forte concentration de puissance de calcul dans cette activité.

En comptant les États-Unis et le Canada, ces deux pays représentent 44,95 % de tout le hashrate mondial. Les autres nations qui commandent le conseil d’administration sont la Russie et le Kazakhstan, qui représentent la région eurasienne. Entre ces deux pays, ils concentrent 29,33% du hash mondial.

Il convient de noter que ces chiffres peuvent varier car il n’y a pas de données sur l’extraction numérique de BTC en Chine. Bien que l’activité ait été strictement interdite, tout comme le commerce de crypto-monnaie, on pense que des milliers de machines continuent de fonctionner clandestinement dans ce pays.

Quoi qu’il en soit, l’exploitation minière est toujours en cours de décentralisation. Cependant, certains analystes craignent qu’à moyen terme il y ait une concentration similaire aux États-Unis. Indépendamment de la transparence de ce pays par rapport à la Chine, la centralisation des affaires n’a jamais pu être qualifiée de bonne.

