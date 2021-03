Le mineur Bitcoin Blockcap clôture un investissement de 75 millions de dollars dirigé par Off The Chain, Foundry Digital

Blockcap, l’une des sociétés minières Bitcoin (BTC) à la croissance la plus rapide d’Amérique du Nord, a obtenu des investissements importants de certains des plus grands noms de la cryptographie, ouvrant la voie à une expansion significative dans l’année à venir.

Off The Chain Capital et Foundry Digital, une filiale de Digital Currency Group, ont contribué au transport de 75 millions de dollars, a annoncé mercredi Blockcap. Le financement servira à étendre les opérations minières de la société et à promouvoir la croissance continue des actifs numériques aux États-Unis.

Blockcap a été fondée en 2020 par un groupe de vétérans de la blockchain. Il commande désormais une flotte d’environ 12000 machines exploitant environ 7 BTC par jour. Ce chiffre devrait passer à plus de 30 000 d’ici la fin de l’année, aidant la société à étendre sa puissance de hachage à plus de 3,5 EH / s. Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, Blockcap estime que son matériel minier est évalué à 270 millions de dollars sur les marchés secondaires.

Actuellement, Blockcap représente près de 1% de toutes les transactions du réseau Bitcoin, a déclaré la société mercredi.

Mike Colyer, PDG de Foundry Digital, a déclaré que son entreprise voyait «une opportunité de croissance à long terme dans Blockcap».

Biran Estes, directeur des investissements d’Off The Chain, a déclaré que l’acquisition par Blockcap de dizaines de milliers de mineurs démontre «à quel point Blockcap est devenue massive». Il expliqua:

«L’exploitation minière est l’infrastructure essentielle nécessaire pour assurer la progression de l’écosystème et nous pensons que Blockcap continuera à catalyser la croissance des actifs numériques dans le cyberespace.»

En plus d’étendre ses activités minières, Blockcap cherche à promouvoir l’adoption généralisée de la technologie blockhain, en particulier aux États-Unis. Darin Feinstein, président exécutif de Blockcap, a déclaré:

«Nous sommes ravis de ce qui attend l’exploitation des actifs numériques ici, en particulier des avantages associés à la croissance économique et à la création d’emplois.»

La Chine continue de dominer l’industrie minière Bitcoin, bien que sa domination semble être plus petite qu’on ne le pensait initialement. En juillet 2020, la superpuissance asiatique représentait probablement environ la moitié de l’industrie minière mondiale du Bitcoin – pas 65% comme beaucoup le croyaient. À l’époque, 14% de la capacité minière provenait des États-Unis.