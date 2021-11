Le mineur d’actifs numériques PrimeBlock nomme d’anciens dirigeants de Goldman Sachs en tant que PDG et CLO

Prime Blockchain, l’un des principaux fournisseurs d’exploitation et d’infrastructure d’actifs numériques, a nommé l’ancien vice-président de Goldman Sachs, Gaurav Budhrani, au poste de directeur général (PDG). Alan Konevsky, ancien PDG de Goldman Sachs, a été nommé Chief Legal Officer (CLO).

PrimeBlock s’attend à des gains miniers substantiels

En 2021, la part américaine du taux de hachage Bitcoin (BTC / USD) a doublé pour atteindre 35,4%. PrimeBlock s’engage à la croissance substantielle de ses opérations minières en Amérique du Nord et au-delà. La capacité de hachage actuelle de la société est d’environ 1000 PH / s, ce qui équivaut à environ 0,6% du taux de hachage mondial total de Bitcoin.

Ouvrir la voie à une croissance industrielle durable

Pour fournir un meilleur support d’infrastructure à ses activités croissantes d’extraction de bitcoins, PrimeBlock prévoit d’augmenter les investissements dans le matériel minier de pointe, la technologie de centre de données modulaire et les énergies renouvelables captives. L’entreprise a pour mission de montrer la voie à une croissance industrielle durable tout en soutenant les communautés dans les zones riches en énergie.

Gaurav a réalisé plus de 300 milliards de dollars de transactions

Le nouveau PDG de PrimeBlock, Gaurav Budhrani, a récemment dirigé la couverture Crypto Investment Banking chez Goldman Sachs. Il a réalisé plus de 300 milliards de dollars de transactions dans les crypto-monnaies, les logiciels, les semi-conducteurs et l’énergie, y compris la cotation directe de Coinbase, qui valait 98 milliards de dollars. Il a dit:

Je suis incroyablement heureux de rejoindre PrimeBlock et de m’associer aux leaders de l’écosystème minier de crypto et de bitcoin. C’est une période passionnante pour l’industrie minière du bitcoin, car nous l’avons vu croître de quatre fois en taille en 2021 pour atteindre plus de 20 milliards de dollars par an. Nous avons une opportunité unique de stimuler la croissance et l’innovation continues à chaque couche de la pile, en construisant des conteneurs modulaires pour des centres de données efficaces, en nous associant à des fournisseurs clés pour l’infrastructure matérielle et électrique, en développant des applications logicielles adjacentes et en jetant les bases de celles-ci. pour la production captive d’énergie renouvelable sur nos sites.

Alan Konevsky a été cadre chez Mastercard, Goldman Sachs

Alan Konevsky, le nouveau CLO de PrimeBlock, est membre du conseil d’administration du Boston Security Token Exchange. Il a occupé des postes de direction chez Mastercard, Goldman Sachs et Sullivan & Cromwell à New York et à Londres. Il a commenté :

Alors que le système financier entre dans la phase d’adoption séculaire des actifs et des infrastructures numériques, PrimeBlock est idéalement positionné pour tirer parti de son empreinte minière et d’hébergement afin de stimuler une croissance et une innovation responsables dans l’écosystème numérique. Je suis ravi de rejoindre la fantastique équipe de direction et les fondateurs de PrimeBlock pour faire avancer ce voyage en utilisant notre solide base d’actifs, notre vision et nos valeurs communes.

Chandler Song, co-fondateur de PrimeBlock, a commenté :

Je suis ravi que Gaurav et Alan nous rejoignent respectivement en tant que PDG et CLO. Les deux, dans leurs rôles de leadership respectifs, apportent une solide expérience et des perspectives uniques dans les domaines de la cryptographie, des marchés des capitaux et du paysage réglementaire en constante évolution. De plus, Gaurav et Alan apportent une motivation qui est étroitement alignée sur les valeurs fondamentales et la culture de PrimeBlock.

