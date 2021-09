Le mineur rembourse la somme géante de 7 626 Ethereum envoyée à tort par Bitfinex

in

Avec tous les exploits et hacks de l’industrie de la cryptographie, il est choquant que certains joueurs soient restés sincères.

De nombreux échanges ont déjà perdu des sommes considérables au profit des criminels, et si certains obtiennent des remboursements, d’autres non. Par exemple, dans le cas de Bitfinex, un utilisateur a presque perdu 7 676 ETH lors d’une transaction de paiement incorrecte.

L’échange décentralisé a envoyé par erreur un paiement de 23 millions de dollars de gaz au mineur alors qu’il était censé être de 100 000 dollars en Tether.

Lorsque l’équipe DeversiFi a découvert ce qui s’était passé, elle a rapidement rassuré les utilisateurs que leurs fonds étaient en sécurité. Selon eux, c’était une mauvaise transaction et rien de plus.

Heureusement, la société a reconnu l’erreur et a accepté de supporter la majeure partie de la perte si rien de plus ne pouvait être fait pour récupérer l’argent. Cependant, le mineur est l’un des plus sincères. Par conséquent, le propriétaire du bloc 13307440 a accepté de retourner 7626 de l’ETH, que l’adresse matérielle a envoyé en guise de paiement.

La blockchain est immuable. Mais la révolution dont nous faisons partie est définie par nos valeurs en tant qu’humains. Grâce au mineur de bloc 13307440, nous pouvons confirmer qu’il retourne 7626 ETH qui ont été mal payés aujourd’hui en tant que frais de tx. Une autopsie suivra demain. https://t.co/FqkEZ9DK8P – DeversiFi 🥷 (@deversifi) 27 septembre 2021

Bien que l’entreprise remercie le mineur, la communauté n’est pas satisfaite. L’écart dans le chiffre renvoyé montre que le mineur a 50 ETH d’une valeur de 150 000 $.

Les utilisateurs blâment les frais de gaz élevés d’Ethereum

Les utilisateurs accusent désormais la hausse des frais d’Ethereum d’être la cause de l’erreur. Dans un récent rapport de BitinfoCharts, le prix d’Ethereum dans les transactions est actuellement de 45 $. Ainsi, au lieu de baisser comme prévu, les coûts augmentent.

Ethereum se négocie dans une tendance haussière | Source : ETH-USD sur TradingView.com

De plus, les frais d’échange sur Uniswap sont de 74 $ et les frais pour les activités de contrat intelligent sont encore plus élevés. Heureusement, le burn rate reste à 5 ETH/minute.

