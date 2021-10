Le mini-jeu de Mario Party qui a blessé des enfants revient avec un avertissement

Capture d’écran : Nintendo

Le prochain Mario Party Superstars on the Switch propose 100 mini-jeux tirés de la longue histoire de la série. L’un d’entre eux, Tug o ‘War, fait un retour quelque peu surprenant après ce qui s’est passé la dernière fois que le jeu était disponible pour jouer avec un stick analogique.

Le jeu, une confrontation 1v3, a un joueur déguisé en puissant Bowser d’un côté d’un ravin, et les trois autres joueurs, dans leurs formes standard chétives, de l’autre. Les deux parties doivent tirer sur une corde, et l’équipe qui le fera le plus rapidement gagnera, envoyant ses adversaires dans la gueule béante d’une usine de piranhas en attente.

Voici à quoi cela ressemblait sur Mario Party 64 :

Bien qu’il semble assez inoffensif sous forme vidéo, ce jeu était le pire ! Juste le pire absolu ! Cela se jouait en faisant tourner le stick analogique du contrôleur N64, et bien que vous puissiez simplement utiliser votre pouce, pour que la chose tourne assez rapidement pour gagner réellement, il fallait utiliser la paume de votre main au lieu de votre pouce, et c’était l’agonie.

C’était aussi l’actualité nationale. Avec Pedal Power, Tug o’ War était l’un des deux mini-jeux qui ont conduit à des plaintes de parents, qui ont déclaré que leurs « enfants… certaines parties du jeu multijoueur N64 nécessitent ». Le bureau du procureur général de New York, agissant sur ces messages, s’est officiellement plaint à Nintendo à propos du jeu.

En réponse, la société a accepté d’envoyer – et je ne vous en prie pas, c’est vrai, car c’était un âge avant les correctifs et les mises à jour – quatre paires de « gants de sport » de protection à toute personne aux États-Unis qui avait acheté le jeu, pourrait fournir preuve d’achat et je les voulais. Les « gants sans doigts [had] paumes rembourrées ».

Comme le rapporte cette histoire de CNET de l’époque,

« Un enfant a été vacciné contre le tétanos », a déclaré Christi Pritchard, porte-parole du procureur général de New York, Eliot Spitzer. « Ce qui est alarmant, c’est le peu de temps que certains de ces enfants ont passé à jouer avant de se blesser », a déclaré Pritchard. « Un parent a déclaré que son enfant jouait au jeu depuis 15 à 20 minutes lorsqu’il a eu une brûlure au deuxième degré. » Peut-être que Nintendo devrait « livrer uniquement dans les climats plus froids », a plaisanté Richard Doherty, président d’Envisioneering Group.

Nintendo a également enregistré un message spécial juste pour sa hotline de conseils sur Mario Party, qui a exhorté toutes les personnes jouant au jeu à « éviter les blessures simplement en manipulant le joystick avec le pouce et l’index plutôt qu’avec la paume de la main ».

Maintenant, en 2021 et avec Mario Party Superstars cette semaine, Tug o ‘War est de retour bébé (enfin, de retour, car il est également apparu sur Mario Party 100 sur la 3DS, mais comme il n’y avait pas de stick analogique approprié , ce n’était pas un problème). Et avec les Joy-Cons du Switch ayant suffisamment de problèmes en l’état (et avec le contrôleur N64 lui-même qui fait également son retour), Nintendo ne prend aucun risque.

Comme vous pouvez le voir dans les vidéos apparaissant déjà sur YouTube (le jeu a fuité avant sa sortie), le mini-jeu est désormais accompagné d’un grand avertissement clair, indiquant aux joueurs juste sous l’invite de commande qui dit « faire pivoter le bâton » que « pour éviter irritation de la peau et/ou endommagement du manche de commande, ne le faites pas pivoter avec la paume de la main ».

Est-ce que ça marchera? Les gens aiment gagner et détestent lire, alors probablement pas ! Cela couvrira-t-il légalement les fesses de Nintendo ? Probablement!

Merci @KirbyCheatFurby !