Le mini réfrigérateur Lidl, l’appareil dont vous avez besoin pour le camping ou la maison de vacances | La technologie

Vous partez en camping, dans un appartement ou une maison de vacances et avez besoin d’un réfrigérateur pour ces jours-ci? Alors le mini réfrigérateur Lidl est l’appareil parfait: il a une taille compacte et un prix raisonnable pour que vous puissiez déguster des aliments frais sans dépenser trop d’argent.

L’été approche à grands pas et avec lui viennent les vacances tant attendues que nous attendons tous avec impatience cette année. Si vous êtes prévisionniste, vous avez déjà planifié où vous allez passer ces jours de repos et vous cherchez peut-être un petit réfrigérateur à emporter en voyage.

Si tel est votre cas, faites attention car Le mini-réfrigérateur Lidl est exactement ce dont vous avez besoin. C’est un réfrigérateur compact mais entièrement fonctionnel qui vous permettra de conserver au frais les aliments et les boissons en parfait état à un prix très raisonnable: 84,99 euros.

On parle de un réfrigérateur de type minibar d’une capacité de 41 litres, assez pour stocker la nourriture et les boissons que vous allez consommer pendant la journée, ou si vous êtes peu de monde pendant quelques jours. Il est difficile de trouver des petits réfrigérateurs de cette capacité pour moins de 100 euros, c’est donc un prix très compétitif.

Le mini réfrigérateur de Lidl porte le sceau de SilverCrest, la marque blanche d’appareils électroménagers de la chaîne allemande. Le côté de la porte est interchangeable afin que vous puissiez la placer où cela vous convient le mieux, et les pieds sont réglables en hauteur. En outre, À l’arrière, il a un trou pour le transporter facilement.

L’intérieur est divisé en deux par une étagère en filet et dispose d’un petit tiroir de congélation en haut. La porte a un compartiment pour une grande bouteille, ainsi que des canettes et des bouteilles plus petites.

N’êtes-vous pas arrivé à l’heure? Si les unités disponibles sont déjà épuisées, ne vous inquiétez pas car sur Amazon vous pouvez également trouver mini réfrigérateurs pas chers pour le camping ou votre résidence secondaire:

