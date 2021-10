Le ministère américain de la Justice devrait intenter une action en justice antitrust contre Apple

Le ministère américain de la Justice accélère son enquête antitrust sur Apple et il est de plus en plus probable qu’Apple fasse l’objet d’un procès antitrust, rapporte The Information.



Citant des sources internes au courant de l’enquête, The Information indique qu’il y a eu une « rafale » d’activités alors que le DOJ a continué à interroger Apple, ses clients et ses concurrents sur le contrôle d’Apple sur l’iPhone. Le DOJ a envoyé de nouvelles assignations à comparaître aux partenaires commerciaux d’Apple au cours de l’été et a affecté plus de personnel à l’enquête.

Les détails n’ont pas encore été précisés, mais les sources de The Information pensent que l’enquête aboutira à un procès. Apple fait l’objet d’une enquête par le DOJ depuis deux ans maintenant, et l’enquête fait partie d’une vaste enquête qui a vu le ministère de la Justice enquêter sur Apple, Google, Facebook et Amazon.

Le DOJ s’est entretenu avec des critiques d’Apple, notamment Spotify, Match Group, Basecamp et Tile, toutes des entreprises mécontentes des politiques et du contrôle de l’App Store d’Apple.

Les avocats impliqués dans l’enquête donneront éventuellement au ministère de la Justice une recommandation sur l’opportunité ou non d’intenter une action en justice contre Apple, mais aucune recommandation formelle n’a été faite pour le moment, et il est toujours possible qu’aucune affaire ne soit déposée comme l’enquête est en cours.

Apple est récemment sorti largement en tête de son action en justice contre Epic Games et le juge a décidé qu’Apple n’avait pas enfreint la loi antitrust américaine, mais les sources de The Information affirment que l’enquête du DOJ est plus large car elle examine également des questions telles que Sign in With Apple, App Tracking Transparence et restrictions de suivi de localisation, de sorte que la perte d’Epic n’entravera pas un cas potentiel du DOJ.