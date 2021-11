Le ministère américain de la Justice vendra une crypto pour 56 millions de dollars pour indemniser les victimes de BitConnect

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les autorités américaines vendent pour 56 millions de dollars de crypto-monnaies pour indemniser les victimes de l’escroquerie BitConnect.

Le département américain de la Justice, DOJ, prévoit de vendre pour 56 millions de dollars de crypto-monnaies saisies à la suite de l’escroquerie BitConnect.

Dans un communiqué de presse, le ministère a confirmé que le produit de la vente ils seraient la première partie de l’indemnisation des victimes du stratagème de fraude qui a vu des investisseurs aux États-Unis et ils ont perdu plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin dans le monde. Comme on le voit, ce montant de première vente est négligeable par rapport à la perte totale.

Autorisation de vendre

Le ministère de la Justice a noté que la liquidation de la crypto-monnaie fait suite à la plus grande récupération à la suite d’une fraude à la crypto-monnaie par les États-Unis à ce jour. En particulier, un juge fédéral a autorisé le ministère de la Justice et le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de Californie à vendre la crypto-monnaie saisie.

«Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance de vente interlocutoire du tribunal, le gouvernement entamera le processus pour tenter d’indemniser les victimes du stratagème BitConnect en vendant la crypto-monnaie et en retenant le produit en dollars américains. Le gouvernement conservera la garde des gains saisis dans les portefeuilles de crypto-monnaie et a l’intention d’utiliser ces fonds pour dédommager les victimes conformément à une future ordonnance de dédommagement rendue par le tribunal lors de la détermination de la peine », a déclaré le DOJ.

La crypto à vendre a été saisie auprès du promoteur de BitConnect, Glenn Arcaro, qui a depuis plaidé coupable pour son rôle dans l’affaire. Des actifs ont été récupérés des 20 portefeuilles d’Arcaro, qui ont également gagné plus de 24 millions de dollars en commissions et autres paiements.

À la suite de son plaidoyer de culpabilité en septembre, Arcaro devrait être condamné le 7 janvier 2022 et risque un maximum de 10 ans de prison.

En savoir plus sur l’arnaque

L’escroquerie s’est produite au plus fort de la course haussière de Bitcoin en 2017. Les victimes ont été arnaquées après que la société a prétendu offrir aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 40 % par mois. L’investissement aurait joué un rôle dans la génération du soi-disant robot de trading de logiciels de volatilité de BitConnect.

En septembre, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, SEC, a poursuivi les fondateurs de BitConnect, affirmant que la société était une organisation non constituée en société qui a enregistré quatre sociétés au Royaume-Uni. Actuellement, les sociétés sont éteintes ou dissoutes.

Sources : ministère de la Justice et Finbold

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash