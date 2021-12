Le ministère Ayush publie un document sur la «santé holistique» pour Covid, long Covid

Le document contient des illustrations d’asanas de yoga que l’on peut pratiquer pendant COVID-19 ainsi que ses photographies pour une compréhension facile, selon le communiqué.



Alors que la menace d’une pandémie de COVID-19 continue de planer sur le monde, le ministère d’Ayush a publié un document complet mettant en avant le concept de « santé holistique ».

Les recommandations au public pour assurer « la santé et le bien-être holistiques » se concentrent sur les mesures préventives et les soins pendant le COVID-19 et le Long COVID-19, a indiqué le ministère dans un communiqué.

« COVID-19 est une maladie évolutive, caractérisée par le développement de séquelles de la maladie primaire connue sous le nom de syndrome post-Covid et de COVID-19 long. Il a été observé que les patients qui se remettent du SRAS-CoV-2 souffrent de symptômes persistants et souvent débilitants s’étendant plusieurs mois après leur diagnostic initial », a déclaré un responsable du ministère.

Le document met en avant le concept de santé holistique qui met l’accent sur les autosoins des individus en abordant diverses dimensions de la vie et de la santé. Ces recommandations ont été formulées en soulignant la nécessité d’un mode de vie sain avec des mesures préventives et des soins d’Ayush concernant le COVID-19 et le Long COVID-19, selon le communiqué.

Des mesures et méthodes préventives générales pour promouvoir l’immunité systémique, des moyens de promouvoir l’immunité muqueuse locale ainsi que d’autres cours préventifs tels que la fumigation (Dhupana) ont été recommandés par le ministère.

La présentation pictographique des pratiques d’Ayush et des réponses immunitaires locales/muqueuses, la relation entre le feu digestif bon et faible (agni), la nutrition, l’immunité et l’infection, et l’administration catégorique du régime alimentaire en fonction de la force de l’appétit (agni) ont également été incorporées dans ces recommandations pour une compréhension et une sensibilisation maximales du grand public, selon le communiqué.

Des recommandations liées à la santé mentale et des mesures pour augmenter la force mentale (Satvabala) font également partie du document qui ne figuraient pas dans les précédentes directives ou avis émis par le ministère d’Ayush.

Des recettes d’aliments faciles à digérer (laghu ahara) tels que le moong dal (gramme vert) khichdi et mudga yusha (soupe moong dal) ont été soigneusement choisies et incluses dans les recommandations.

Le document contient des illustrations d’asanas de yoga que l’on peut pratiquer pendant COVID-19 ainsi que ses photographies pour une compréhension facile, selon le communiqué.

Les recommandations complètent le comportement approprié et les mesures de précaution COVID-19 et ne doivent pas être considérées comme un substitut. L’utilisation d’un masque, la désinfection des mains, la distanciation physique et sociale, la vaccination pour briser la chaîne, une alimentation saine et nutritive, l’amélioration de l’immunité et toutes les autres mesures de santé générales sont conseillées conformément aux directives émises de temps à autre par les autorités sanitaires.

« Toutes les instructions permanentes émises par diverses autorités sanitaires (ministère de la Santé et du Bien-être familial, Organisation mondiale de la santé et diverses autorités sanitaires nationales et locales) doivent être intégralement respectées et les directives d’Ayush peuvent constituer un » ajout « à l’actuelle ligne de gestion du Covid et post ou long Covid », indique le document.

Les médicaments recommandés ici sont basés sur la liste des médicaments essentiels, les directives de traitement standard, la pharmacopée ayurvédique de l’Inde, le ministère d’Ayush, ainsi que sur les considérations d’autres recommandations émises par les autorités sanitaires indiennes, a-t-il ajouté.

La pandémie est un défi sanitaire sans précédent qui affecte l’existence humaine à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le SRAS-CoV2 a infecté dans le monde plus de 271 millions de personnes à ce jour et a été directement attribué à plus de 5,3 millions de décès. En Inde, 34,7 millions de cas sont apparus à ce jour, alors qu’il y a eu jusqu’à présent 4,76 lakh de décès. Pas moins de 1,34 milliard de doses de vaccination ont été administrées dans le pays.

