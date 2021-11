Le ministère chinois des Affaires étrangères continue d’affirmer qu’il n’a aucune idée de ce qui est arrivé à la star du tennis Peng Shuai … qui a soudainement disparu il y a plus de 2 semaines après avoir accusé un puissant responsable chinois d’agression sexuelle.

Zhao Lijian, porte-parole du ministère, a été interrogé sur la disparition de Shuai, déclarant aux médias… que la situation n’est « pas une question diplomatique et je ne suis pas au courant de la situation ».

Pour info, le ministère chinois des Affaires étrangères s’occupe de tout ce qui concerne la politique étrangère du pays. Le ministre des Affaires étrangères est généralement l’un des postes les plus puissants de Chine.

Peng a accusé l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, qui est dans la soixantaine, de l’avoir agressée sexuellement il y a 3 ans à son domicile en Chine.

Quelques minutes seulement après avoir rendu publique l’allégation, la publication sur les réseaux sociaux a été supprimée. Peng n’a plus eu de nouvelles depuis.

Il y a eu une inquiétude généralisée pour la sécurité de Peng … et certaines des plus grandes stars du tennis au monde se sont exprimées.

Serena Williams a récemment écrit … « Je suis dévasté et choqué d’apprendre la nouvelle de mon pair, Peng Shuai. J’espère qu’elle est en sécurité et retrouvée le plus tôt possible. Cela doit faire l’objet d’une enquête et nous ne devons pas rester silencieux. Lui envoyer de l’amour et sa famille pendant cette période incroyablement difficile. #whereispengshuai »

Étoiles actuelles Naomi Osaka et Novak Djokovic a également exprimé sa crainte pour son bien-être … tout comme le joueur légendaire Billie Jean King.

La star du tennis chinois Peng Shuai a envoyé un e-mail à Steve Simon, le président-directeur général de la WTA, a appris CGTN. L’e-mail se lit comme suit : pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI – CGTN (@CGTNOfficial) 17 novembre 2021 @CGTNOfficial

Pour rendre l’histoire encore plus bizarre, les médias d’État chinois ont publié une déclaration, SENSIBLEMENT écrite par Peng, dans laquelle la championne de double de Wimbledon rétracte ses déclarations précédentes sur l’agression sexuelle, ajoutant: « Je ne manque pas, et je ne suis pas non plus en danger. »

Dans la déclaration, Peng affirme également … « Je viens de me reposer à la maison et tout va bien. »

En fin de compte, presque personne ne croit que Peng a écrit la déclaration.

À leur crédit, la WTA (Association de tennis féminin) a doublé depuis la publication de la déclaration suspecte, appelant à une preuve indépendante que la joueuse de tennis, l’une des plus grandes stars de l’athlétisme du pays, va bien.

« La déclaration publiée aujourd’hui par les médias d’État chinois concernant Peng Shuai ne fait que soulever mes inquiétudes quant à sa sécurité et à son sort », a déclaré Steve Simon, président-directeur général de la WTA.

Il a poursuivi… « J’ai du mal à croire que Peng Shuai a réellement écrit l’e-mail que nous avons reçu ou croit ce qui lui est attribué. »

Même le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a appelé à une enquête transparente sur la disparition de Peng.

« Il serait important d’avoir des preuves de l’endroit où elle se trouve et de son bien-être et nous demandons instamment qu’il y ait une enquête en toute transparence sur ses allégations d’agression sexuelle », a déclaré un porte-parole de l’ONU aux journalistes en Suisse.