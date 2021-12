Le ministère de la consommation enseigne dans les réseaux comment distinguer un bon roscón de reyes | Vie

C’est tout ce que vous devez prendre en compte pour acheter ce Noël un roscón de reyes à la crème, le vrai.

Noël est une période très spéciale de l’année, non seulement pour les cadeaux, mais aussi pour les bonbons, et l’un des bonbons traditionnels de cette époque est le galette des Rois, et vous n’avez pas besoin d’attendre l’arrivée des mages pour le consommer.

En fait, les grands établissements commencent déjà à vendre les premiers Roscones de Reyes de Noël, des roscones dans lesquels il y a une grande différence entre les acheter dans un établissement ou un autre, et pourtant l’OCU nous a déjà aidés à choisir le meilleur roscon de supermarché à le début de cette année, et ils recommenceront sûrement

En tout cas, c’est maintenant le ministère de la Consommation lui-même qui nous donne une série de conseils pour que nous puissions acheter le meilleur roscón de reyes cette saison, et pour cela nous devons être clairs sur un seul ingrédient : crème.

Tout ce qu’il faut savoir pour reconnaître ces festivités les #RoscónDeReyes de ‘nata, nata’ 🙃 pic.twitter.com/wcfH9gCurs – Ministère de la Consommation (@consumogob) 20 décembre 2021

Et c’est que beaucoup de Roscones de Reyes qui sont commercialisés sur le marché ont une pratique commune de remplacer la crème de la garniture par un mélange de graisses végétales Il s’agit notamment d’huiles de noix de coco, de palme et d’autres huiles mélangées à des graisses hydrogénées, et vous pourriez être moins intéressé maintenant.

Ainsi, le ministère de la Consommation affirme que vous devez prendre en compte trois facteurs pour savoir si ce roscón de nata que vous allez manger ce Noël c’est vraiment de la crème.

L’un des facteurs est voir les ingrédients, l’étiquetage où doit apparaître le pourcentage de crème dans le roscón de reyes. Évidemment, nous souhaitons que le pourcentage soit le plus élevé possible si vous voulez beaucoup de crème sur votre roscón.

Ils prétendent aussi que la crème soit à base de lait de vache, bien qu’il puisse également contenir du sucre et certains additifs, conservateurs et stabilisants.

Ils précisent que si dans l’étiquetage vous voyez qu’il contient des graisses de palme, de noix de coco ou d’autres matières grasses végétales, Ce n’est pas vraiment de la crème, mais ce serait un mélange de graisses végétales.

Ainsi, avec ces conseils simples, vous êtes sûr de pouvoir choisir le meilleur roscón de reyes pour ce Noël afin d’éviter cette pratique courante dans les roscones de substituer de la crème à un mélange de graisses végétales.