Le ministère de la Consommation explique comment il va réguler les 4 loot boxes de jeux vidéo différentes qu’il a détectées | Industrie

Les boîtes ou coffres à butin de jeux vidéo ne cessent de susciter la polémique. Sont-ils amusants ou jouent-ils sous couverture ? Même le ministère de la Consommation lui-même n’est pas clair à ce sujet…

Les loot boxes, aussi appelées boîtes à butin ou coffres à butin, sont nés en Asie, où le piratage domine tout et où les entreprises cherchaient des moyens de monétiser les jeux gratuits.

Mais ont été artificiellement importés dans les jeux occidentaux, où les entreprises gagnent de l’argent grâce à la vente du jeu lui-même, car aider à retenir les joueurs, et ils sont un moyen facile de gagner beaucoup d’argent. Ils sont utilisés dans la plupart des jeux multijoueurs.

Une boîte à butin est littéralement une boîte, un coffre ou une enveloppe, qui apparaît à l’intérieur d’un jeu vidéo, et qui contient un prix.

Ces boîtes à surprises peut être obtenu gratuitement, en jouant ou en accomplissant certains objectifs, ou payer avec de l’argent réel.

Ils contiennent prix aléatoires, généralement de nouveaux pouvoirs ou des améliorations esthétiques pour montrer votre arme ou votre personnage à vos amis, des autocollants pour les nouveaux joueurs dans le cas de FIFA, etc.

Parmi les prix aléatoires, il y a très bons chaussons, mais très rares. C’est ce qui inquiète les autorités, et les psychologues : que les loot boxes sont en fait une forme de jeu, un jeu de hasard.

Quelque chose de similaire aux machines à sous, qui offrent de nombreux petits prix pour vous encourager à continuer à jouer, et quelques gros prix pour augmenter l’anxiété de les obtenir, promouvoir le jeu.

Un problème sérieux, étant donné que une bonne partie des joueurs sont des enfants ou des jeunes.

Les joueurs qui sont obsédés par le fait de jouer sans arrêt pour obtenir des loot boxes jusqu’à ce qu’ils aient le prix qu’ils veulent, ou qui dépensent des sommes importantes en argent réel pour acheter ces loot boxes.

Jusqu’à maintenant il n’y a pas de réglementation à ce sujet, au-delà de la classe d’âge des jeux vidéo, que les enfants sautent et que les parents s’en moquent. Un bon exemple est Fortnite, un jeu classé pour les 12 ans et plus, que jouent des millions d’enfants de 10 ou 11 ans, en fermant les yeux sur leurs parents.

Comme nous le dit notre collègue Alberto R. Aguiar dans Business Insider, Mikel Arana, directeur général de la réglementation des jeux du ministère de la Consommation, a expliqué aujourd’hui ce que le gouvernement prévoit de faire avec les coffres à butin.

Le ministère les appelle « mécanismes de récompense aléatoire », car les loot boxes ne sont pas très formelles. Et a identifié 4 types différents.

Premièrement, cela coûte de l’argent réel et les prix ont une valeur économique. Deuxièmement, qu’ils coûtent de l’argent réel et que les prix n’ont aucune valeur économique. Troisièmement, la participation ne coûte pas d’argent et le prix a une valeur économique. Et quatrièmement, que cela ne coûte pas d’argent de participer et que le prix n’a pas non plus cette valeur économique.

La loi actuelle sur les jeux de hasard ne réglemente que le premier, qui est considéré jeu de paris, et comme il n’est pas réglementé dans les jeux vidéo, il est interdit.

Mais les trois autres types de loot boxes, qui sont ceux utilisés dans les jeux vidéo, n’ont pas encore décidé quoi en faire.

Comme l’expliquait Mikel Arana, en début d’année recueilli près de 20 propositions d’experts, de citoyens et de secteurs impliqués. De tout laisser tel quel et de les réguler avec la classification par âge des jeux vidéo, à leur interdiction pure et simple.

Dans quelques semaines, ils auront le projet de la nouvelle loi du jeu et ils vont s’asseoir avec tous les secteurs concernés pour en débattre.

Mais il a précisé que « ce que je peux dire, c’est que nous ne réglementerons pas les quatre types de loot boxes de la même manière, et que la réglementation ne sera pas la même pour les mineurs et les adultes ».

La nouvelle loi sur les jeux sera approuvée l’année prochaine, et tout indique que changera la façon dont le boîtes à butin dans des jeux comme FIFA, Fortnite, CoD, et plein d’autres.