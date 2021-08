Le ministère de la Défense a averti que l’ex-marin “abattra” des animaux sur la piste de Kaboul après le blocage de l’évacuation | Politique | Nouvelles

Pen Farthing a critiqué Ben Wallace qui a déclaré qu’il ne “donnerait pas la priorité aux animaux” par rapport aux humains, car l’ancien sauveteur des Marines et des animaux a déclaré qu’il s’était vu refuser un visa pour son avion loué à titre privé afin de l’évacuer, lui, son équipe et ses animaux d’Afghanistan. M. Wallace dit que le problème est que l’avion ralentit peut-être les efforts d’évacuation car le flux des portes est lent et pourrait perturber tous les avions au décollage. M. Farthing a déclaré qu’il pourrait se rendre à l’aéroport avec son équipe et ses animaux sans problème et a même proposé d’affréter certaines personnes au Royaume-Uni, mais a déclaré que s’il était empêché de monter à bord de l’avion, il déposerait tous ses animaux sur le piste.

S’exprimant sur Sky News, M. Farthing était furieux de la réponse de M. Wallace après que le ministre a déclaré qu’il ne pouvait pas donner la priorité aux animaux par rapport aux personnes et craignait que beaucoup ne puissent pas monter à bord de l’avion privé en raison du “coup de cœur” à l’aéroport.

L’hôte Niall Paterson a demandé à M. Farthing sa réponse et a déclaré: “C’est mon problème. Je serai à l’aéroport et je serai là avec mon personnel et mes animaux.

“Et s’il ne me permet pas de monter dans l’avion, je devrai endormir tous mes chiens et chats sur la piste.

“Alors je vais entrer dans cet aéroport, va-t-il me dire de ne pas le faire maintenant?

“Il vient de me dire d’aller à l’aéroport et j’emmène mon staff et mes animaux avec moi, c’est aussi simple que ça.

“Je ne suis pas dicté par un député simplement parce qu’il a en fait complètement échoué cette opération pour faire décoller les gens.

“Nous allons finir par laisser des gens derrière, tout cela n’est absolument qu’un désastre.

“Alors je vais à l’aéroport et je serai là-bas avec mon personnel et les animaux, nous avons un vol, nous avons besoin d’un indicatif.

“S’il ne nous apporte pas cela, alors il nous laissera à cet aéroport.

“Je suis absolument dégoûté de lui, je ne peux pas croire qu’il vient de dire ça, il a choisi la mauvaise personne – je ne recule pas, pas question.”

PLUS À VENIR…