Le ministère de la Défense inflige une amende à MBDA pour retard dans le respect des obligations de compensation dans le cadre de l’accord Rafale

L’Inde avait signé un accord intergouvernemental avec la France en septembre 2016 pour l’achat de 36 jets Rafale pour un coût de 59 000 crores de roupies, et les obligations de compensation faisaient partie du contrat.

Le ministère de la Défense a infligé une amende de moins d’un million d’euros au fabricant de missiles européen MBDA pour retard dans l’exécution de ses obligations de compensation dans le cadre de l’accord Rafale, ont indiqué mercredi des sources. Le major français de l’aérospatiale Dassault Aviation est le fabricant des jets Rafale tandis que MBDA fournit les systèmes de missiles de l’avion.

Dans le cadre de l’accord, 50 % de la valeur totale du contrat doit être réinvesti en Inde sous forme de compensation chaque année entre septembre 2019 et septembre 2022.

Les sources ont indiqué que le ministère de la Défense avait infligé et perçu une amende de moins d’un million d’euros à MBDA pour avoir retardé ses obligations de compensation pour la période septembre 2019-septembre 2020. MBDA a déposé sa sanction mais a également déposé sa protestation auprès du ministère de la Défense, ont-ils précisé. MBDA n’a pas répondu à la demande de déclaration de PTI à ce sujet.

Le premier lot d’avions de combat Rafale est arrivé en Inde en juillet de l’année dernière. Le CAG avait déclaré en septembre de l’année dernière que Dassault Aviation et MBDA n’avaient pas encore rempli leurs obligations de compensation consistant à offrir de la haute technologie à l’Inde dans le cadre de l’accord sur les avions Rafale, selon le rapport du contrôleur et auditeur général publié mercredi.

Dans son rapport déposé au Parlement, l’auditeur national avait indiqué que Dassault Aviation et MBDA avaient proposé en septembre 2015 de s’acquitter de 30 pour cent de leurs obligations de compensation en offrant de la haute technologie à l’Organisation de recherche et développement pour la défense (DRDO), mais les deux entreprises ont été encore à le faire.

