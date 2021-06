Le ministère de la Défense maintient l’interdiction du drapeau de la fierté sur les bases militaires 10z viral

Les gens brandissent des drapeaux arc-en-ciel lors de la parade de la fierté de New York en 2018 (Andrew Kelly/.)

Le ministère de la Défense (DOD) a annoncé lundi que le drapeau de la fierté ne serait pas autorisé à flotter dans ses installations militaires, respectant un ordre de l’ère Trump établi l’année dernière.

La décision du Pentagone diffère de celle du Département d’État, qui a encouragé les ambassades des pays alliés à arborer le drapeau de la fierté. L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que le DOD “maintiendra la politique existante à partir de juillet 2020 concernant l’affichage ou la représentation de drapeaux non officiels”. Il a déclaré aux journalistes qu'”il n’y aura pas d’exception pour le drapeau de la fierté”.

Il a ajouté que cette décision “ne reflète en aucun cas un manque de respect ou d’admiration pour les personnes de la communauté LGBTQ+, le personnel en uniforme et en uniforme qui servent dans ce département”.

« Nous sommes fiers d’eux », a-t-il déclaré.

Kirby a commenté que le DOD maintiendrait l’interdiction afin d’éviter les défis qui pourraient potentiellement provenir d’une exception à la politique. Il a déclaré que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se joindra aux festivités du mois de la fierté au Pentagone cette semaine.

Austin “encourage tous les commandements à trouver également des moyens de reconnaître le service et les contributions de la communauté LGBTQ+ à la défense de cette nation”, a noté Kirby dans un communiqué.

En avril, le secrétaire d’État Antony Blinken a autorisé les ambassades et consulats des États-Unis du monde entier à arborer le drapeau de la fierté sur le même mât que le drapeau américain pour marquer la solidarité avec la communauté gay et un engagement à garantir les droits des homosexuels aux niveaux national et international. La directive Blinken était censée entrer en vigueur avant le 17 mai, journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, et jusqu’en juin, qui est le mois de la fierté pour de nombreux pays du monde, a rapporté Foreign Policy.

La décision du DOD intervient après que la représentante Nicole Malliotakis (R, NY) a proposé une législation, appelée Stars and Stripes Act, qui interdirait au Black Lives Matter (BLM) et à d’autres drapeaux «politiques» de flotter dans les avant-postes diplomatiques des États-Unis.

Elle a présenté le projet de loi en réponse à une note de service divulguée par le Département d’État révélant que Blinken avait ordonné que la bannière BLM soit affichée dans les ambassades américaines en souvenir du premier anniversaire de la mort de George Floyd.

«Le ministère soutient l’utilisation du terme« Black Lives Matter »dans le contenu des messages, les discours et autres engagements diplomatiques avec des publics étrangers pour faire progresser l’équité raciale et l’accès à la justice le 25 mai et au-delà. Nous encourageons les publications à se concentrer sur la nécessité d’éliminer le racisme systémique et son impact continu », indique le mémo.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.