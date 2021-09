Le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant et le Centre Akshara lancent une nouvelle campagne demandant au public de signaler les mariages d’enfants

in

La campagne vise à inciter une action immédiate d’une société vigilante

Alors que les mariages d’enfants continuent d’être un problème en Inde, en raison de la pandémie de Covid-19, l’ONG Akshara Centre, en collaboration avec le ministère indien de la Femme et du Développement de l’enfant, a commandé un puissant film publicitaire, #JustACild. La campagne vise à susciter une action immédiate de la part d’une société vigilante.

Conceptualisée par 82.5 Communications, la publicité présente ce qui semble être un mariage normal à première vue. Curieusement, cependant, les parures de mariage de la mariée et même son bindi sont supprimés. À la fin, nous réalisons que la mariée est en fait une fille mineure et qu’elle est en train d’être sauvée. L’annonce se termine en exhortant les téléspectateurs à être attentifs aux possibles mariages d’enfants qui se produisent autour d’eux et à appeler le 1098 pour signaler de tels cas. Parce que chaque appel peut aider à sauver une fille mineure mariée de force.

«Au milieu des nombreuses crises de la pandémie, le mariage des enfants est un problème grave qui ne retenait pas suffisamment l’attention. Notre tentative est de corriger cela. Le réalisateur Pradeep Sarkar et la chanteuse Ila Arun nous ont aidés à créer un film à fort impact. Nous espérons qu’il sera largement diffusé et que son message sera pris à cœur », a déclaré Sumanto Chattopadhyay, président et CCO, 82.5 Communications-India, lors du lancement de la nouvelle campagne.

“La tentative est d’utiliser la narration incontournable pour rendre le message de la fin du mariage des enfants incontournable”, a ajouté Mayur Varma, directeur créatif exécutif et chef de la création, Mumbai et Kolkata, 82.5 Communications.

Le film fait partie d’une campagne plus large, #JustACild, qui vise à sensibiliser à la question à travers l’Inde. Le film officiel #JustACild a été diffusé par la ministre Yashomati Thakur lors d’un événement national organisé par MAVIM et ONU Femmes Inde.

Lire aussi : Mubi collabore avec Amazon Prime Video en Inde

Lire aussi : Amazon Prime Video entre dans l’espace de distribution de contenu ; lance Prime Video Channels

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.