Le ministère de la Justice a refusé d’arrêter un homme qui a menacé de tuer Matt Gaetz et s’est rendu à Washington, selon Gaetz

Le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, a déclaré que le ministère américain de la Justice de Joe Biden avait refusé d’arrêter un homme qui aurait menacé de le tuer, puis s’était rendu à Washington, DC

Gaetz a détaillé l’incident lors d’un discours prononcé à l’étage de la Chambre et a déclaré qu’il venait d’apprendre des détails supplémentaires sur la menace.

« Je remercie monsieur d’avoir cédé parce que je pense que quelqu’un essaie de me tuer », a déclaré Gaetz.

«Et s’ils réussissent, j’aimerais que mes électeurs et ma famille sachent qui a mis fin à leur arrestation. Madame la Présidente, le 8 octobre 2021, une poignée Twitter, intitulée CIA Bob est à votre porte, a tweeté à @RepMattGaetz : « Regarde ici, mon pote ». J’ai vécu à Portland. Portland a ordonné un coup sur vous. J’ai accepté le contrat. Bonne journée », a ajouté Gaetz.

« Suite à ce tweet, cet individu s’est rendu à Washington, DC, et la police du Capitole a recommandé son arrestation », a poursuivi Gaetz.

« Ce sont des informations qui viennent d’être partagées avec moi par la section des enquêtes et de l’évaluation des menaces du Bureau des services de protection, et plus précisément, George [last name], et George m’a dit que la police du Capitole avait recommandé l’arrestation de cet individu et que le ministère de la Justice avait refusé de le faire, a refusé de le faire », a-t-il déclaré.

« Et à la veille du témoignage du procureur général devant la commission judiciaire demain, ce n’est qu’un autre exemple du ministère de la Justice ayant un double standard », a ajouté Gaetz.

« Si mon nom n’était pas Gaetz, si c’était Omar ou Tlaib, vous pariez que cette personne aurait été arrêtée parce que c’est ce que la police du Capitole a recommandé. Mais le ministère de la Justice ne semble pas trop s’en soucier quand il s’agit de républicains.

REGARDEZ:

RUPTURE : Un homme a voyagé à travers le pays dans le but explicite de me tuer à Washington, DC La police du Capitole a recommandé l’arrestation. Ils ont été bloqués par le DOJ. https://t.co/4nxMzJVycZ pic.twitter.com/ZejSezYHOC – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 20 octobre 2021

