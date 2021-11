Le ministère de la Justice accuse Steve Bannon d’outrage au Congrès

par Charlie Spierling, Breitbart :

Vendredi, le ministère de la Justice du président Joe Biden a inculpé Steve Bannon, ancien conseiller principal de l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche et ancien président de Breitbart News.

Le ministère de la Justice a inculpé Bannon de deux chefs d’outrage au Congrès pour avoir refusé de comparaître après que le comité spécial chargé d’enquêter sur les émeutes du 6 janvier ait émis une citation à comparaître pour qu’il témoigne.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Depuis mon premier jour au pouvoir, j’ai promis aux employés du ministère de la Justice qu’ensemble, nous montrerions au peuple américain par la parole et par les actes que le ministère adhère à la primauté du droit, suit les faits et la loi et poursuit une justice égale devant la loi, », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué.

Bannon n’a pas comparu devant le comité, composé de démocrates et de républicains anti-Trump, citant le privilège exécutif de l’ancien président Trump.

Dans l’acte d’accusation, le ministère de la Justice soutient que Bannon était un simple citoyen lorsqu’il organisait et parlait avec Trump à propos de la manifestation du 6 janvier après avoir quitté la Maison Blanche en 2017.

L’avocat de Bannon a informé le comité qu’il ne se conformerait pas à l’assignation parce que Trump a affirmé que l’assignation cherchait des documents et des témoignages qui pourraient relever du privilège exécutif.

La nouvelle de l’acte d’accusation démontre la volonté de l’administration Biden de poursuivre d’anciens rivaux politiques, ouvrant les futures administrations à d’éventuelles poursuites.

Les précédentes administrations présidentielles américaines ont résisté à enquêter sur leurs anciens rivaux, même après avoir promis lors d’une élection de le faire, sur le bien-fondé de la protection du privilège exécutif.

Bannon risque jusqu’à un an de prison et jusqu’à 1 000 $ d’amende pour chaque chef d’outrage.

L’acte d’accusation intervient un mois après que le président Joe Biden a déclaré qu’il pensait que le ministère de la Justice devrait inculper les alliés de Trump qui ont défié les assignations à comparaître.

« Devraient-ils être poursuivis par le ministère de la Justice ? » un journaliste a demandé à Biden le 15 octobre.

« Je le fais, oui », a répondu Biden.

Quelques jours plus tard, Biden a admis que son commentaire n’était « pas approprié », même s’il a finalement partagé son point de vue sur ce que le ministère de la Justice devrait faire.

Lire la suite @ Breitbart.com