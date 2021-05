Le ministère de la Justice de Biden évalue la loi sur le terrorisme domestique pour cibler les “ suprémacistes blancs ” ⋆ .

par Cristina Laila, The Gateway Pundit:

Le ministère de la Justice de Biden «réfléchit activement» à l’opportunité de donner aux procureurs de nouvelles autorités pour porter des accusations spécifiques contre les «terroristes nationaux».

“L’une des choses que nous examinons est que nous aurions besoin de nouvelles autorités”, a déclaré jeudi Brad Wiegmann, sous-procureur général adjoint de la division de la sécurité nationale du département.

Parce que les lois actuelles sur les livres pour porter des accusations d’incendie criminel, les violations des lois sur les armes ou les explosifs ne suffisent pas.

La réalité est que le DOJ cherche à adopter de nouvelles lois pour persécuter les personnes avec lesquelles il est en désaccord politique.

Le ministère de la Justice n’a pas mentionné les terroristes BLM ou les terroristes Antifa; ils se concentrent sur les soi-disant «suprémacistes blancs» – qui n’est qu’un code pour les partisans / conservateurs de Trump.

Le FBI a déclaré que les suprémacistes blancs constituaient la menace la plus meurtrière malgré le fait que BLM et Antifa ont causé des milliards de dégâts, tué des dizaines de personnes et brûlé d’innombrables bâtiments au sol au cours de l’année dernière.

Bloomberg a rapporté que Wiegmann avait déclaré à un sous-comité des crédits de la Chambre que la seule question avec laquelle le DOJ se débattait est: “Y a-t-il des lacunes?”

«Y a-t-il un type de conduite que nous pouvons imaginer que nous ne pouvons pas couvrir ou serait-ce un avantage d’avoir autre chose que ce que nous avons actuellement?» Wiegmann a déclaré, admettant que le DOJ cherche à persécuter politiquement les conservateurs.

«Actuellement, aucune loi américaine ne permet au gouvernement de désigner des extrémistes nationaux comme terroristes ou de porter des accusations spécifiques pour terrorisme intérieur. Cela contraste avec les lois de lutte contre le terrorisme international, qui permettent au gouvernement de désigner des groupes et de porter des accusations pour avoir fourni à ces groupes un soutien matériel. Bloomberg a rapporté.

«C’est un cancer dans notre pays», a déclaré le représentant Matt Cartwright (D-PA), président du sous-comité. «Les attaques et complots d’extrême droite ont largement dépassé en nombre ceux de tous les autres groupes combinés et ont également fait plus de morts.»

Encore une fois, aucune mention des terroristes BLM ou Antifa et aucune mention de la violence des Noirs contre les Noirs qui tue des centaines de Noirs chaque année à Chicago.

