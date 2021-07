Le ministère de la Justice dépensera 6,1 millions de dollars dans la base de données du 6 janvier pour les poursuites anti-émeutes

Le gouvernement fédéral a accepté de dépenser 6,1 millions de dollars pour créer une base de données d’informations comprenant des vidéos, des photographies, des documents et des publications sur les réseaux sociaux qui aideront le ministère de la Justice à poursuivre davantage de personnes impliquées dans la violation du Capitole le 6 janvier.

L’énorme base de données des preuves recueillies sera créée par l’entrepreneur en technologie Deloitte Financial Advisory Services, qui serait “un fournisseur d’assistance aux litiges avec une vaste expérience dans la fourniture de services technologiques complexes en matière de litige”.

Dans un dossier judiciaire déposé jeudi, les procureurs ont déclaré qu’ils organisaient des milliers d’heures de séquences de caméras portées sur le corps, de séquences de caméras de surveillance en circuit fermé, plus d’un million de vidéos sur les réseaux sociaux, des données de téléphones et de comptes de messagerie, et les réponses à plus de 6 000 grands jurys. citations à comparaître, rapporte Politico.

“Le gouvernement s’efforce de fournir une quantité sans précédent de documents dans le format le plus complet et le plus utilisable aux avocats de la défense”, ont déclaré les procureurs adjoints américains Nadia Moore et William Dreher dans leur soumission.

Les accusés sont tenus d’avoir accès à toutes les preuves pertinentes recueillies dans le cadre d’une enquête, ce qui sera possible avec la base de données.

Le FBI aurait également utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les suspects impliqués dans l’infraction.

Alors que les procureurs fédéraux bénéficient d’un soutien financier important du gouvernement américain dans la construction d’affaires, le bureau du Défenseur public fédéral envisage également d’embaucher un entrepreneur pour aider les avocats de la défense à trier les grandes quantités de données collectées.

L’indemnisation de Deloitte pourrait atteindre 26 millions de dollars, rapporte également Politico.