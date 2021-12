Le ministère de la Justice enquête désormais sur les allégations de harcèlement sexuel contre Andrew Cuomo

Le ministère de la Justice enquête actuellement sur les allégations de harcèlement sexuel de l’ancien gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo.

L’enquête de l’agence fait suite à une enquête criminelle menée par divers procureurs de district de l’État de New York sur la conduite de Cuomo pendant son mandat envers les femmes – dont beaucoup travaillaient pour lui.

Le mandat de Cuomo a pris fin en août lorsqu’il a démissionné quelques jours après la publication d’un rapport commandé par le procureur général de l’État, Letitia James, selon lequel Cuomo avait harcelé sexuellement au moins 11 femmes au cours des dernières années.

L’enquête fédérale a été découverte via un contrat de services juridiques signé par le bureau de l’actuelle gouverneure démocrate Kathy Hochul avec le cabinet d’avocats Wilkie Farr & Gallagher.

Le contrat a été initialement obtenu via une demande du Freedom of Information Act du New York Post.

Le contrat indique que le ministère de la Justice et d’autres organismes chargés de l’application des lois avaient fait des demandes préliminaires d’informations concernant la note de service de Cuomo de la mi-mars 2020 qui envoyait des patients positifs au COVID-19 dans des maisons de soins infirmiers.

En outre, les autorités ont demandé des informations sur un contrat de livre, d’une valeur estimée à près de 5 millions de dollars, que Cuomo a reçu pour écrire sur sa gestion de la pandémie à New York.

« Nous comprenons que la Division civile [of the DOJ] a ouvert une enquête en août sur la base des [attorney general’s] rapport factice à motivation politique et nous n’avons rien entendu depuis », a déclaré le porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi.

Le frère cadet de Cuomo, Chris, a également été suspendu indéfiniment de son poste à CNN cette semaine en attendant un examen plus approfondi du rôle qu’il a joué en conseillant son frère, le gouverneur de l’époque, alors que les allégations de harcèlement sexuel sont devenues publiques plus tôt cette année.

Le réseau dit qu’il n’avait pas une compréhension complète de l’implication de Chris dans la défense de son frère jusqu’à ce que des SMS faisant partie de l’enquête du procureur général soient publiés cette semaine.

