Le ministère de la Justice est aux prises avec les affaires de protestation du 6 janvier – un aperçu – RedState ⋆ .

L’AP a publié aujourd’hui un article détaillant certaines des luttes auxquelles le ministère de la Justice est confronté dans ses efforts pour poursuivre des centaines de personnes qui étaient présentes aux manifestations à Washington, DC, le 6 janvier.

J’ai observé ce processus à partir de ce que je décrirais comme un niveau «macro» pendant plusieurs semaines, en essayant d’éviter d’être aspiré à trop se concentrer sur un cas particulier ou un autre. Mais hier, j’ai écrit cette histoire sur ce que je crois être la première décision de fond de la cour d’appel d’importance sur les efforts du gouvernement, une affaire qui concernait la nature de la présentation des preuves faites par le gouvernement – ainsi que les conclusions tirées par le gouvernement. juge du tribunal de district à partir de cette preuve – dans le cadre d’une décision de détenir Eric Munchel et Lisa Eisenhart en attendant leur procès. La Cour d’appel du district de Columbia a annulé l’ordonnance de mise en détention prononcée contre Munchel et Eisenhart et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de district pour une nouvelle audience – ce libellé suggérant fortement que les conditions appropriées de mise en liberté provisoire en attendant le procès soient déterminées par le district. Juge.

L’analyse factuelle de la Cour d’appel – selon laquelle Munchel et Eisenhart n’ont rien fait d’autre que d’entrer dans le Capitole par une porte ouverte où la police du Capitole se tenait et permettant à la foule d’entrer – reflète certains des problèmes que l’histoire de l’AP met en évidence. , c’est-à-dire que les preuves que le gouvernement présente aux tribunaux ne sont pas à la hauteur de la rhétorique utilisée par les procureurs et les agents fédéraux dans leurs premiers commentaires, tant dans la salle d’audience que dans les affidavits sous serment.

De l’histoire AP:

Les autorités sont toujours en train de fouiller dans une mer de preuves dans ce qu’elles disent être probablement l’enquête la plus complexe jamais poursuivie par le ministère de la Justice. Plus de 300 personnes font face à des accusations fédérales et d’autres sont attendues. Les accusations les plus graves ont été portées contre 10 personnes décrites comme des membres et associés des Oath Keepers et plusieurs membres d’un autre groupe d’extrême droite, les Proud Boys. Mais au fur et à mesure que l’enquête tentaculaire se déroulait, les procureurs ont parfois eu du mal à maintenir un récit cohérent et ont dû revenir sur des déclarations faites lors d’audiences judiciaires ou dans des documents. Il a créé une ouverture pour les avocats de la défense pour tenter de semer le doute dans l’affaire.

C’est là que j’ai essayé de garder un focus «macro». J’ai été frappé au cours des premières semaines, lors des arrestations, par l’utilisation répétée par les agents du gouvernement dans des affidavits sous serment des mêmes 8 à 10 paragraphes d’exposition sur les événements du 6 janvier. manque d’une meilleure description – a donné au lecteur l’impression que le pays était en péril à ces heures de l’après-midi du 6 janvier, et ce n’est que par la grâce de Dieu que la démocratie n’a pas été renversée et le gouvernement renversé.

Ces 8 à 10 paragraphes sont devenus le récit fixe du DOJ qu’il a diffusé dans les médias par le biais de communiqués de presse et ont été à la base des «offrandes» faites par les procureurs dans le cadre des efforts visant à maintenir autant d’accusés en garde à vue en attendant leur procès. que possible. Les procureurs sont un processus par lequel les procureurs font des représentations à la Cour sur les éléments de preuve qu’ils possèdent et sur les conclusions qui peuvent être tirées de la preuve sur la question de savoir si la libération d’un accusé en attendant le procès crée une menace pour la sécurité d’un individu ou communauté dans son ensemble. Le gouvernement n’a normalement pas besoin de présenter des témoignages dans le cadre d’une audience de détention car en tant qu’officiers du tribunal et en tant que représentants officiels du pouvoir exécutif, les procureurs ont des obligations légales et éthiques de ne pas induire le tribunal en erreur sur la nature du preuve. L’accusation soumet souvent des documents et / ou d’autres preuves matérielles telles que l’audio ou la vidéo pour étayer l’offre de ce que ses preuves montreraient.

Ce qui commence à se produire maintenant, alors que certaines des actions de protestation du 6 janvier progressent dans le processus judiciaire, c’est que lorsque les preuves que le gouvernement affirme sur ce que les preuves montrent sont soumises à un examen plus approfondi, les preuves ne sont pas à la hauteur de la battage médiatique du discours que le gouvernement a cherché à établir à partir du 7 janvier et par la suite.

Les autorités ont écrit dans des documents judiciaires que le groupe a non seulement conspiré pour «prendre d’assaut de force le Capitole américain le 6 janvier 2021 – ils ont planifié leur attaque à l’avance». Les preuves sont «irréfutables», ont écrit les procureurs dans un autre document…. Le juge de district américain Amit Mehta a accepté en février de garder Thomas Caldwell, que les autorités ont décrit comme un chef de file du complot, enfermé en attendant son procès, affirmant que les preuves montraient qu’il était «engagé dans la planification et les communications avec d’autres… pour planifier une armée potentielle – comme une incursion au Capitole le 6 janvier. Mais après que l’avocat de Caldwell a contesté cette évaluation, le juge a annulé sa décision et a relâché Caldwell en détention à domicile. Mehta a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’il était entré dans le Capitole le 6 janvier ou qu’il avait comploté pour le faire. «La dernière fois que nous étions ici il y a 30 jours, j’étais convaincu qu’il s’agissait d’un plan pour exécuter une incursion dans le bâtiment du Capitole», a déclaré le juge à l’avocat de Caldwell. « Vous avez soulevé des preuves qui, je pense, réfutent cette idée. » Le juge a depuis libéré d’autres accusés, notant qu’il n’y avait aucune preuve qu’ils aient agressé qui que ce soit au Capitole ou, dans certains cas, ne semblent pas être aussi impliqués dans la planification avant le 6 janvier.

Je vais passer en revue des exemples plus spécifiques de ce type de développements de cas dans les histoires futures, ainsi que couvrir ce sujet dans un podcast qui est organisé avec le prochain co-animateur Leslie MacAdoo Gordon, un nouveau contributeur RedState.

Mais l’un des problèmes qui transparaît en ce moment dans plusieurs affaires pendantes – mais qui n’a pas encore fait irruption dans l’arène publique – est un effort tactique déterminé et généralisé du ministère de la Justice pour conserver les preuves réelles dont il dispose dans tous ces cas. hors de la vue du public.

Le gouvernement tente actuellement d’inciter les avocats de la défense à accepter des «ordonnances de protection» en rapport avec la «découverte» dans ces cas. Le gouvernement tente de contraindre les défendeurs à accepter un accord selon lequel ils n’incluront aucun matériel de découverte ou ne feront référence aux spécificités des documents de découverte dans aucun dépôt public dans les cas – tout serait classé sous scellés et ne serait rendu public que sur ordonnance. par le tribunal.

La «découverte» est le processus par lequel le gouvernement est obligé de remettre à la défense les preuves qu’elle entend utiliser pour prouver que l’accusé est coupable des crimes reprochés. Ce que le gouvernement est tenu de produire est énoncé dans la règle 16 des Règles fédérales de procédure pénale. Le moment de l’obligation de communication préalable est lié à la comparution d’un défendeur à une audience de «mise en accusation et plaidoyer» au cours de laquelle les chefs d’accusation sont rendus publics. Plusieurs fois, j’ai remis une trousse de documents d’information à l’avocat de la défense au cours d’une telle audience.

Mais l’obligation de découverte est une obligation «continue», et le gouvernement produit souvent la découverte sur une base continue au fur et à mesure qu’elle devient disponible.

Bien que cette obligation de production soit obligatoire, elle peut être soumise à certaines «protections» pour empêcher le matériel d’être mis dans l’arène publique – lorsqu’il existe de bonnes raisons pour de telles protections. L’exemple le plus évident est celui où la découverte contient des informations classifiées. Dans de tels cas, la défense convient qu’elle traitera les informations classifiées de la même manière que les informations classifiées sont traitées par les représentants du gouvernement qui ont accès à ces informations.

Dans les affaires de protestation du 6 janvier, le gouvernement exige que l’avocat de la défense accepte que tous les documents produits lors de l’enquête préalable en rapport avec son enquête globale fassent l’objet d’une ordonnance de protection, car l’enquête se poursuit et de nouvelles arrestations sont envisagées.

Les problèmes créés par cet effort sont manifestes, mais je n’en mentionnerai que deux brièvement. J’y reviendrai dans les semaines à venir, au fur et à mesure que le sujet se déplacera dans la salle d’audience avec des dépôts publics.

Premièrement, une telle ordonnance de protection comme celle demandée empêcherait l’avocat de la défense dans différents cas de collaborer. Ils ne pourraient pas communiquer les uns avec les autres sur les forces ou les faiblesses des poursuites du gouvernement contre différents groupes de défendeurs. Ils ne seraient pas en mesure de discuter des incohérences dans les théories du gouvernement appliquées dans différents cas, ni d’échanger des informations à décharge, à moins qu’ils ne développent ces informations eux-mêmes, séparément et indépendamment du matériel fourni par le gouvernement dans le cadre de l’ordonnance de protection.

Deuxièmement, l’incapacité de déposer des documents publics contestant la nature de la preuve dans les cas du gouvernement empêche le public de scruter ce que le gouvernement fait en son nom à certaines personnes qui n’ont guère fait plus qu’exprimer une opposition politique au parti au pouvoir. Les affaires criminelles dans le système judiciaire américain doivent être ouvertes au public, de sorte que la conduite du gouvernement au nom du peuple puisse être examinée par ces mêmes personnes.

Le gouvernement n’a pas hésité à établir un récit dans le discours public sur sa vision des événements du 6 janvier en exposant de manière narrative, dans des dizaines de documents publics, sa version et la description des événements de ce jour-là.

Les ordonnances de protection demandées empêcheraient toute preuve à l’appui d’un récit contradictoire de s’imposer dans l’opinion publique, lorsque la preuve réelle est soumise à un examen minutieux.

Ce sera un jour sombre pour la justice, si le gouvernement réussit dans cet effort.