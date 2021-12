Le ministère de la Justice examine le traitement par Apple du jeu « Roblox » dans le cadre d’une enquête antitrust

Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur Apple pour des problèmes antitrust, et Roblox est un domaine d’intérêt pour les procureurs qui tentent de monter une affaire, rapporte The Information.



Les enquêteurs recherchent des situations dans lesquelles Apple applique les règles de manière inégale aux développeurs d’applications, et Roblox est un domaine d’intérêt en raison du fonctionnement de l’application. Roblox est une plate-forme de jeu en ligne qui permet à ses utilisateurs de jouer et de programmer des jeux qui peuvent être joués avec d’autres.

Les utilisateurs de Roblox peuvent créer une variété de mini-jeux accessibles dans l’application principale Roblox, et lors de l’essai Epic contre Apple, Epic a fait valoir qu’Apple avait donné à Roblox un » laissez-passer gratuit » tout en empêchant d’autres applications de faire quelque chose de similaire.

Epic Games a assimilé Roblox au ‌Epic Games‌ Store, une application qui servirait d’alternative tierce à l’App Store, offrant aux utilisateurs un accès aux jeux sans payer les frais d’Apple. Comme Epic offre un accès aux principaux jeux créés par d’autres développeurs, ce n’est pas tout à fait la même chose que les jeux Roblox créés par les utilisateurs de Roblox, mais l’application Roblox est désormais à l’honneur.

Après être apparu dans le procès Epic v. Apple, Roblox a modifié son site Web pour préciser qu’il propose des « expériences » au lieu de « jeux », un changement apporté après que le directeur de l’‌App Store‌ Trystan Kosmynka a expliqué que Roblox n’avait pas enfreint les règles de l’‌App Store‌ parce qu’Apple l’avait fait. ne pas voir le contenu Roblox « comme un jeu ». Kosmynka a déclaré que les « expériences » au sein de Roblox étaient similaires aux « expériences dans Minecraft », un autre jeu où les utilisateurs peuvent créer du contenu semblable à un mini-jeu.

Le ministère de la Justice a examiné les détails soulevés par le procès Epic contre Apple et a récemment demandé à Roblox et à d’autres développeurs de clarifier la différence entre un jeu et une expérience. Roblox a été invité à expliquer pourquoi il a changé la langue sur son site Web.

Apple Arcade semble également être un sujet d’intérêt, les enquêteurs demandant aux développeurs si le magasin de jeux «Apple Arcade» a rendu plus difficile pour les développeurs la concurrence avec Apple. Le DoJ examine également les plaintes selon lesquelles Apple a restreint l’accès à la localisation pour les applications tierces tout en permettant à ses propres applications et services un accès complet aux données de localisation.

En octobre, le DoJ a accéléré son enquête antitrust sur Apple, et il est probable qu’Apple fera face à une action en justice antitrust. Le DoJ recueille toujours des informations à l’heure actuelle, et il n’est pas clair quand Apple pourrait faire face à une bataille juridique.

L’‌App Store‌ subit actuellement quelques changements qui auront un impact sur toute enquête antitrust. Apple a déjà accepté d’autoriser les développeurs à utiliser des méthodes de communication telles que le courrier électronique pour annoncer les options de paiement disponibles en dehors des applications iOS, et Apple pourrait être contraint de faire des mises à jour encore plus drastiques de l’App Store cette semaine.

Dans la décision Epic v. Apple, le juge chargé de l’affaire a ordonné à Apple de cesser d’interdire aux développeurs d’inclure « dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou d’autres appels à l’action qui orientent les clients vers des mécanismes d’achat ». Apple a demandé plus de temps pour mettre en œuvre les changements, mais a été refusé. La question a été renvoyée devant une cour d’appel du neuvième circuit, et si Apple n’obtient pas de suspension d’ici le 9 décembre, l’entreprise devra se conformer à la décision initiale.