Le ministère de la Justice poursuit American Airlines et JetBlue pour “fusion de facto” .

Le ministère de la Justice poursuit American Airlines et JetBlue dans le but de mettre fin à une alliance entre les deux compagnies.

Selon The Hill, le ministère de la Justice a qualifié l’alliance de « fusion de facto » entre deux des plus importantes compagnies aériennes du pays.

Le procès antitrust intenté par le DOJ tentera de défaire le partenariat des compagnies aériennes en vertu duquel les deux compagnies partagent des vols au départ des aéroports de New York et de Boston. L’alliance permet également aux clients de réserver des billets avec l’une ou l’autre des compagnies aériennes et de continuer à gagner des miles de fidélité avec les deux.

“Dans une industrie où seulement quatre compagnies aériennes contrôlent plus de 80% des voyages aériens intérieurs, l’alliance d’American Airlines avec JetBlue est, en fait, une manœuvre sans précédent pour consolider davantage l’industrie”, a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué. « Cela se traduirait par des tarifs plus élevés, moins de choix et un service de moindre qualité s’il était autorisé à continuer. »

Dans le procès, le DOJ allègue que l’alliance coûtera aux passagers des millions de dollars en raison des tarifs plus élevés et des vols plus longs.

Le ministère des Transports a approuvé l’accord entre les deux sociétés dans les derniers mois de l’administration Trump.

Les procureurs généraux de six États se sont joints au procès du ministère de la Justice, qui a été déposé mardi devant un tribunal fédéral du Massachusetts.

