Le ministère de la Justice riposte à la loi anti-avortement du Texas ⋆ 10z viral

Le feu vert de la Cour suprême à la loi anti-avortement la plus draconienne du pays a eu « l’effet souhaité par la droite de dissuader les prestataires d’avortement d’offrir pratiquement n’importe quel avortement » au Texas depuis le 1er septembre, selon le ministère de la Justice (DOJ).

SB 8 interdit les avortements après six semaines de grossesse, avant même que la plupart des gens sachent qu’ils sont enceintes. SB 8 est donc en conflit direct avec Roe v. Wade, qui est censé protéger le droit à l’avortement jusqu’à ce que le fœtus soit viable – environ 22-24 semaines.

Interdire l’avortement n’empêchera pas les avortements. Cela empêchera les avortements sans risque de se produire dans l’État. Certaines femmes enceintes qui peuvent se permettre de voyager hors du Texas obtiendront des avortements sécuritaires ailleurs. Les femmes pauvres, rurales, sans papiers et non blanches du Texas seront les plus directement touchées par le SB 8.

La décision 5-4 de la Haute Cour dans Whole Woman’s Health v. Jackson, permettant à SB 8 d’entrer en vigueur avant même d’examiner le fond de l’affaire, comportait un paragraphe. Il n’a pas statué sur la constitutionnalité de SB 8, mais a cité des problèmes de procédure avec le procès. Le juge en chef John Roberts a rejoint les trois libéraux de la Cour en votant pour empêcher l’entrée en vigueur du SB 8 jusqu’à ce que les tribunaux inférieurs aient examiné l’affaire et qu’un briefing complet et une plaidoirie aient eu lieu. La volonté de Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett de permettre à une loi qui viole directement Roe v. Wade d’être appliquée si rapidement ne présage rien de bon pour le sort de Roe.

Le 9 septembre, craignant pour la pérennité de Roe à la lumière de la décision préliminaire de la Cour suprême dans Whole Women’s Health, le DOJ a déposé une plainte fédérale dans United States v. Texas, contestant la constitutionnalité de SB 8. Le procès demande un jugement déclaratoire qui SB 8 viole la clause de suprématie et le quatorzième amendement, il est préempté par la loi fédérale et il viole la doctrine de l’immunité intergouvernementale. Le DOJ demande également une injonction préliminaire et permanente interdisant au Texas – y compris ses dirigeants, employés et agents, ainsi que les parties privées qui intenteraient une action en vertu de la loi – de mettre en œuvre ou d’appliquer SB 8.

Le 14 septembre, le DOJ a déposé une requête d’urgence pour une ordonnance d’interdiction temporaire ou une injonction préliminaire dans US v. Texas. Il a demandé au tribunal d’arrêter immédiatement la mise en œuvre du SB 8.

Le juge de district américain Robert Pitman a rejeté la motion d’urgence du DOJ. Il a donné au Texas jusqu’au 29 septembre pour s’opposer à la requête du MJ et a fixé au 1er octobre la date limite pour la réponse du MJ.

Le DOJ soutient qu’une injonction devrait être accordée parce que : (1) il est probable que le SB 8 est inconstitutionnel ; (2) les États-Unis sont susceptibles de subir un préjudice irréparable sans injonction parce que les femmes du Texas se voient refuser leur droit constitutionnel à un avortement et SB 8 restreint les opérations et les responsabilités du gouvernement fédéral ; (3) la balance de l’équité penche en sa faveur parce que les États-Unis ont un intérêt fort et légitime à s’assurer que les États respectent leurs obligations en vertu de la Constitution et de la loi fédérale, mais le Texas ne subira « aucun préjudice identifiable » d’une injonction ; et (4) une injonction serait dans l’intérêt public en protégeant les droits constitutionnels et en faisant progresser la primauté du droit.

« À ce jour, les prestataires d’avortement ont cessé de fournir des services interdits par le SB 8, laissant les femmes du Texas privées de manière inacceptable et inconstitutionnelle de services d’avortement », déclare le DOJ. « Pourtant, malgré cette privation flagrante de droits, le SB 8 reste en vigueur. »

De plus, le DOJ note : « Les femmes sont obligées de parcourir des centaines – et parfois des milliers – de kilomètres pour obtenir un avortement dans des circonstances déchirantes au milieu d’une vague de COVID. » Les cliniques d’autres États enregistrent une forte augmentation du nombre de survivants d’agressions sexuelles, de mineurs, de patients ayant un diagnostic maternel ou fœtal et de patients ayant un âge gestationnel plus avancé.

Le SB 8, soutient le DOJ, “est en conflit avec la loi fédérale en prétendant interdire aux agences fédérales d’exercer leurs responsabilités en vertu de la loi fédérale relative aux services d’avortement”. Ces agences comprennent le ministère du Travail, le Bureau des prisons, le Bureau de la réinstallation des réfugiés, le Bureau de la gestion du personnel, les Centers for Medicare and Medicaid Services et le ministère de la Défense. Par exemple:

SB 8 est en conflit avec la loi fédérale en prétendant interdire l’administration et le paiement de tous les avortements au Texas résultant d’un viol ou d’un inceste après la détection d’un battement de cœur fœtal. La loi refuse arbitrairement aux bénéficiaires de Medicaid la couverture d’une procédure pour laquelle la couverture de Medicaid est obligatoire.

Le moyen de s’opposer aux lois inconstitutionnelles est de poursuivre les représentants du gouvernement qui les appliquent. Afin d’éviter que la loi inconstitutionnelle du Texas ne soit contestée devant les tribunaux, SB 8 charge des citoyens privés de l’appliquer en poursuivant les prestataires d’avortement et toute personne qui « aide et encourage » ou « a l’intention » d’aider et d’encourager une personne à se faire avorter. Toute personne – y compris des amis, des parents, des médecins, des infirmières, des membres du clergé, des conseillers ou des chauffeurs de taxi – peut être poursuivie par toute personne non gouvernementale. En vertu du SB 8, les accusés qui perdent devant les tribunaux du Texas – qui ont été emballés par Donald Trump et d’autres présidents républicains avec des juges anti-choix de droite – doivent payer au plaignant gagnant une prime de 10 000 $ plus les honoraires d’avocat.

Ces plaignants privés sont vraiment des «acteurs de l’État», dit le DOJ, car «ils sont impliqués de manière significative dans une conduite qui serait inconstitutionnelle si elle était engagée par l’État lui-même ou si le Texas sanctionnait leur conduite».

US v. Texas a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas, à Austin. Les procureurs généraux de 23 autres États demandent au juge du tribunal de district de se prononcer en faveur du DOJ.

Indépendamment de la façon dont le juge de district se prononcera finalement sur le fond, il y aura un appel devant la cour d’appel conservatrice du cinquième circuit. Selon toute vraisemblance, le SB 8 atteindra à nouveau la Cour suprême, qui déciderait alors s’il est constitutionnel. Les cinq « juges » de droite qui ont signé la décision d’un paragraphe donnant le feu vert à l’application du SB 8 pourraient utiliser États-Unis contre Texas pour annuler Roe contre Wade s’ils ne le font pas d’abord dans l’affaire du Mississippi, ce qu’ils feront entendre le 1er décembre.

Un juge de l’État du Texas empêche temporairement le « droit à la vie du Texas » de poursuivre le planning familial en vertu du SB 8

Le 13 septembre, la juge Karin Crump du tribunal de district du Texas du comté de Travis a émis une injonction temporaire contre le défendeur, le groupe anti-avortement Texas Right to Life, ses dirigeants, agents, serviteurs, employés et avocats « et toutes les personnes en concert actif et la participation avec les défendeurs. L’injonction (à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés) les empêche de poursuivre Planned Parenthood et leurs médecins et leur personnel en vertu du SB 8 jusqu’en avril 2022 au moins, date à laquelle un procès sur le fond est prévu.

Le juge Crump a conclu que le demandeur, Planned Parenthood, « subira un préjudice imminent et irréparable » en l’absence d’une injonction temporaire ; les défendeurs n’ont pas démontré qu’ils subiront un préjudice si l’injonction temporaire est accordée ; les plaignants « ont un droit probable à réparation pour leurs allégations selon lesquelles SB 8 viole la Constitution du Texas ; » et les plaignants n’ont « aucun autre recours adéquat en droit » pour empêcher des poursuites judiciaires privées contre eux en vertu du SB 8.

Cette injonction empêche uniquement le Texas Right to Life d’intenter des poursuites SB 8 contre Planned Parenthood, ses médecins et son personnel dans tout le Texas. SB 8 reste en vigueur pour tout le monde. “Cette injonction temporaire est une étape importante, mais ce n’est pas un soulagement suffisant pour notre personnel et les sept millions de femmes en âge de procréer au Texas pour lesquelles les soins d’avortement restent pratiquement inaccessibles”, Helene Krasnoff, vice-présidente de Planned Parenthood pour le contentieux et le droit des politiques publiques. , a déclaré dans un communiqué. «Planned Parenthood et ses partenaires continueront de lutter contre le SB 8 devant les tribunaux et de travailler pour rétablir l’accès des Texans à l’avortement.»

Pendant ce temps, Texas Right to Life a mis en place un site encourageant les justiciers à dénoncer les personnes qu’ils connaissent qui ont avorté. Mais GoDaddy a refusé d’héberger le site pour la collecte « d’informations non publiques ou personnellement identifiables » sans consentement écrit. Epik, le domaine de Gab et Parler, a également décliné la demande de Texas Right to Life d’héberger son site.

Lyft et Uber ont promis de payer les frais juridiques de tous leurs chauffeurs poursuivis en justice en vertu du SB 8. Salesforce a annoncé qu’il couvrirait les dépenses de ses employés et de leurs familles pour déménager hors du Texas s’ils s’inquiètent de leur accès aux soins de santé reproductive. .

Le Texas SB 4 criminalise les ordonnances pour les avortements médicamenteux

En plus du SB 8, le Texas a promulgué le SB 4, qui criminalise le fait pour un médecin de prescrire des pilules abortives après sept semaines de grossesse. SB 4 interdit également la vente par correspondance de médicaments abortifs. Les avortements médicamenteux sont devenus la forme d’avortement la plus courante pour 60 pour cent des femmes qui demandent un avortement précoce.

Copier les factures dans d’autres États

Outre le Texas, une douzaine d’autres États ont adopté une législation interdisant l’avortement après six semaines de grossesse. Les juges fédéraux ont bloqué ces lois parce qu’elles sont en conflit avec Roe v. Wade.

Onze États ont promulgué des «lois de déclenchement» qui interdiraient tous ou presque tous les avortements si Roe était annulé.

Les lois des États rendant plus difficile ou impossible l’avortement se sont multipliées. Depuis janvier, 19 États ont adopté 97 restrictions sur l’avortement, dont 12 sont des interdictions pures et simples.

Elizabeth Nash, responsable de la politique du Guttmacher Institute sur les problèmes des États américains, a déclaré : « 2021 est clairement devenue une année déterminante pour le droit à l’avortement aux États-Unis. Elle a cité la promulgation au cours de la dernière décennie de près de 600 restrictions à l’avortement, qui « font partie d’une campagne coordonnée contre l’avortement dans le but final d’interdire l’avortement dans tout le pays ».

La loi sur la protection de la santé des femmes codifierait Roe v. Wade

La loi de 2021 sur la protection de la santé des femmes, qui codifierait Roe v. Wade, est en instance au Sénat et à la Chambre. Il sera examiné par la Chambre plus tard ce mois-ci. La loi a suffisamment de voix pour passer à la Chambre mais pas au Sénat en raison de l’obstruction systématique.

Il est maintenant temps pour les personnes qui soutiennent la loi de contacter leurs membres du Congrès. Notre droit de contrôler notre propre corps et nos choix en matière de reproduction est en jeu.

_______

À propos de l’auteur

Marjorie Cohn est présidente de la National Lawyers Guild et professeure à la Thomas Jefferson School of Law, où elle enseigne le droit pénal et la procédure pénale, les preuves et le droit international des droits de l’homme. Elle donne des conférences dans le monde entier sur les droits de l’homme et la politique étrangère des États-Unis.