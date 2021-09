Le ministère de la Santé de l’Union lance un outil de suivi des vaccins pour surveiller les infections à Covid-19 et l’efficacité des injections

in

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que quelques pays ont commencé à vacciner les enfants, mais qu’il n’y a aucune recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à ce sujet et qu’un dernier appel serait pris par le Groupe consultatif technique national sur la vaccination en Inde.

Le ministère de la Santé de l’Union a lancé un outil de suivi des vaccins pour suivre les infections à Covid-19 après la vaccination et l’efficacité des vaccins.

Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), a déclaré jeudi que ces données avaient été dérivées après avoir combiné trois bases de données : CoWin, le portail Covid-19 India et le portail de test Covid-19 pour offrir des données hebdomadaires sur l’efficacité du vaccin. Le suivi se fera sur la base des numéros de mobile. Ces données seront disponibles en ligne après une semaine.

La première analyse après la synergie des trois bases de données a examiné la mort, et il y avait une protection presque totale après deux doses, a déclaré Bhargava. Les données ont montré que l’efficacité du vaccin dans la prévention de la mortalité après la première dose était de 96,6 % et de 97,5 % après la deuxième dose, et il a également réduit de manière significative l’hospitalisation. Les données entre avril et août 2021 ont montré une protection contre la mort dans tous les groupes d’âge.

Comme jeudi, le pays a vacciné 58% de la population éligible avec la première dose et 18% avec la deuxième dose. Les vaccinations totales ont franchi 72 crore jeudi, avec 54,68 crore ayant reçu leur première dose et 18,92 crore la seconde. Le taux de vaccination quotidien au cours de la première semaine de septembre a été de 78,10 lakh contre 59,19 lakh en août.

Aucune décision n’a encore été prise sur la vaccination des enfants, bien que le vaccin Zydus Cadila ait reçu une autorisation d’utilisation d’urgence. Covaxin, Novovax et Biological E mènent également des essais sur des enfants.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que quelques pays ont commencé à vacciner les enfants, mais qu’il n’y a aucune recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à ce sujet et qu’un dernier appel serait pris par le Groupe consultatif technique national sur la vaccination en Inde.

Les responsables du ministère de la Santé ont mis en garde contre les célébrations publiques et les voyages pendant la saison des fêtes et ont exhorté à des célébrations discrètes pour éviter une augmentation des cas.

Bhargava a déclaré que 35 districts signalent toujours une positivité des cas de plus de 10%. 30 autres districts ont signalé une positivité des cas comprise entre 5 et 10 %. Il y a encore 38 districts qui signalent plus de 100 cas chaque jour. Des restrictions au niveau du district sont nécessaires jusqu’à ce que le taux de positivité descende en dessous des niveaux de 5%, a déclaré Bhargava.

Pendant ce temps, 42 264 nouveaux cas et 338 décès ont été signalés au cours des dernières 24 heures, le Kerala représentant 68,59 % des cas. Le nombre total de cas actifs est désormais de 3,93 lakh. Le Kerala compte 2 40 037 cas et le Maharashtra 51 419.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.