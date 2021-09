Le ministère de la Santé de l’Union modifie les règles NDCT 2019 pour clarifier la définition des centres d’études BA et BE

in

Afin de clarifier la définition du centre d’études de biodisponibilité (BA) et de bioéquivalence (BE), le ministère de la Santé de l’Union a modifié les règles 2019 sur les nouveaux médicaments et essais cliniques (NDCT) par le biais d’une notification dans la gazette.

L’amendement, nommé Règles NDCT (Amendement), a apporté une modification à la Règle 2, au paragraphe (1) de la clause (g) des Règles NDCT 2019.

La règle pertinente définit le centre d’études BA et BE comme un centre créé ou établi pour entreprendre une étude de biodisponibilité ou une étude de bioéquivalence d’un médicament pour l’une ou l’autre partie clinique ou pour la partie clinique et analytique d’une telle étude.

Selon l’amendement, les mots « soit pour la partie clinique, soit pour les deux », les mots « soit pour la partie clinique, soit pour la partie analytique ou pour les deux », doivent être remplacés.

Le ministère de la Santé syndicale, le 5 février 2021, avait notifié le projet de modification de la règle, sollicitant les objections et suggestions des personnes susceptibles d’être affectées du fait de la modification avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les copies du journal officiel contenant la notification ont été mis à la disposition du public.

Conformément à la notification, les objections et suggestions reçues du public sur ces règles ont été examinées par le gouvernement central.

Suite à cela, le gouvernement doté des pouvoirs en vertu de la loi sur les médicaments et les cosmétiques (D&C) de 1940, après consultation du Conseil consultatif technique sur les médicaments (DTAB), a établi les règles par le biais de la notification au Journal officiel.

Le ministère de la Santé de l’Union, en août de cette année, avait notifié un projet d’amendement aux Règles sur les drogues, 1945, pour introduire une disposition relative à l’approbation présumée d’une licence pour fabriquer des médicaments à des fins d’examen, de test ou d’analyse, si l’autorité compétente ne le communique pas dans sept jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

