Le ministère de la Santé de New York donne la priorité aux non-Blancs pour les pilules COVID-19, qualifiant la race de facteur de risque

Citant « l’augmentation importante du nombre de cas et l’efficacité réduite des traitements existants en raison de la variante omicron », le ministère de la Santé de New York demande aux prestataires de soins et aux établissements de santé de tenir compte de la race et de l’origine ethnique pour décider qui recevra les pilules de traitement Pfizer et Merck COVID-19.

« Les approvisionnements d’antiviraux oraux seront extrêmement limités au départ, et il n’y a maintenant qu’un seul produit d’anticorps monoclonal qui est efficace pour le traitement de l’infection causée par la variante omicron », selon l’annonce du département du 27 décembre.

Le paxlovid et le molnupiravir ont été autorisés dans le cadre d’une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration pour traiter les cas de COVID « légers à modérés » chez les personnes « à haut risque de progression vers une maladie grave, quel que soit le statut vaccinal ».

Mais l’offre limitée actuelle signifie que les prestataires doivent donner la priorité aux patients les plus à risque de COVID sévère, a déclaré le département.

« La race non blanche ou l’origine ethnique hispanique/latino doit être considérée comme un facteur de risque, car les inégalités systémiques de santé et sociales de longue date ont contribué à un risque accru de maladie grave et de décès dus au COVID-19 », selon le département. Les autres critères d’éligibilité incluent l’âge, le poids et l’état de santé.

Le ministère de la Santé de la ville de New York limite la distribution d’antiviraux oraux dans la ville au service de livraison de pharmacies Alto jusqu’à ce que les stocks augmentent, a déclaré le département d’État.

