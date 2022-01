Le ministère de la Santé demande aux États de rétablir les hôpitaux de fortune Covid

Il a été conseillé aux États de mettre en place des centres de soins Covid dans des chambres d’hôtel et des hébergements similaires et de les relier à des hôpitaux dédiés à la prise en charge des infections bénignes et des cas asymptomatiques de Covid-19.

Le ministère de la Santé de l’Union a conseillé mardi aux États de renforcer les infrastructures de santé à la suite de l’augmentation des cas de Covid-19. Les États ont été invités à remettre en service des hôpitaux de fortune et de campagne.

Le ministère a suggéré de réaffecter les lits dans les hôpitaux publics et privés pour Covid-19 afin de se préparer à une augmentation des cas et des admissions à l’hôpital. Il a été conseillé aux États de mettre en place des centres de soins Covid dans des chambres d’hôtel et des hébergements similaires et de les relier à des hôpitaux dédiés à la prise en charge des infections bénignes et des cas asymptomatiques de Covid-19.

Il a également demandé aux États de se procurer et d’assurer l’approvisionnement en réactifs et kits de test pour la RT-PCR et les tests rapides d’antigènes afin d’éviter les pénuries en cas d’augmentation soudaine des cas.

