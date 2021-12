Le ministère de la Santé du Minnesota prouve qu’il n’y a PAS de racisme systémique

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

Un document du ministère de la Santé du Minnesota, « Ethical Framework for Allocation of Monoclonal Antibodies during the COVID-19 Pandemic », décrit le système de rationnement à utiliser au Minnesota pour rationner les anticorps monoclonaux aux personnes infectées par Covid. Divers facteurs sont pris en compte, tels que les comorbidités, l’âge, la grossesse et le statut BIPOC (noir, autochtone, personnes de couleur) totalisant un total possible de 24 points. Ceux qui ont les points les plus élevés sont considérés comme les plus vulnérables et ont donc une prétention prioritaire à l’offre limitée d’anticorps monoclonaux. Un statut BIPOC donne à la personne un avantage de deux points sur les Blancs.

Vous pouvez lire le document ici : https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/mabethical.pdf

Avant d’examiner cet apparent préjugé racial contre les Blancs dans le traitement du Covid, demandons-nous d’abord : pourquoi y a-t-il pénurie d’un remède contre le Covid au lieu d’une pénurie d’un « vaccin » qui ne protège pas contre le contact avec Covid et toutes ses variantes n’empêche pas non plus la propagation du virus, mais cause-t-il des blessures et la mort ?

Pourquoi la production d’un « vaccin » inefficace et dangereux prend-elle le pas sur la production d’un remède ?

Pourquoi tout l’accent est-il mis sur la vaccination inefficace, dangereuse et contre-productive et non sur les remèdes. S’il doit y avoir des mandats, pourquoi ne pas mandater des traitements et des préventifs efficaces et sûrs, tels que l’ivermectine, l’HCQ et les anticorps monoclonaux ?

Comment les systèmes de santé publique du monde entier ont-ils pu échouer totalement d’une manière aussi inexcusable et irresponsable ?

Le gouverneur de l’État de New York et le maire de New York détruisent la vie, les entreprises et la liberté des gens au nom des profits des grandes sociétés pharmaceutiques. Il en va de même pour les gouvernements d’Australie, d’Autriche et d’Allemagne. Pourquoi les politiciens coupables ne sont-ils pas arrêtés ?

Telles sont les vraies questions. Comme nous le savons tous, ce sont les questions que les magistrats et les politiciens ignorent. Ceux qui posent les questions pertinentes sont diabolisés.

Apparemment, les Américains blancs, en fait les Blancs en général, y compris les libéraux blancs fous à Portland en Oregon et les démocrates libéraux blancs partout, sont des racistes systémiques et des suprémacistes blancs. Pourtant, au Minnesota, principalement un État blanc, les Noirs ont la priorité sur les Blancs dans le système de pondération pour accéder au traitement Covid approuvé. Si les Blancs du Minnesota étaient des racistes systémiques, n’auraient-ils pas au moins pas donné la priorité de traitement aux Noirs, et s’ils étaient effectivement racistes, n’auraient-ils pas donné la priorité de traitement aux résidents blancs ?

Pour autant que je sache, l’affirmation selon laquelle les Noirs et les autres personnes à la peau foncée sont plus sensibles à Covid n’est pas une affirmation d’infériorité des Noirs par rapport aux Blancs, bien qu’il ne fait aucun doute que certains démocrates libéraux blancs le verront de cette façon. Si je comprends bien, peut-être à tort, les noirs sont plus sensibles au Covid car leur peau plus foncée entrave l’absorption de la vitamine D du soleil. C’est particulièrement le cas pour les Noirs qui vivent dans les régions du nord des États-Unis où beaucoup sont venus du sud pour des emplois industriels. Comme Big Pharma utilisant ses imposteurs a un black-out sur la prévention et la guérison de Covid, la plupart des Noirs, ainsi que des Blancs, les gens ne sont pas conscients de l’importance de la vitamine D dans la prévention et l’atténuation de l’infection par Covid.

Par conséquent, il est probable que les points de priorité attribués aux Noirs soient valables si le fait d’avoir la peau noire ou plus foncée est similaire à une comorbidité qui rend la personne plus susceptible d’attraper un cas grave de Covid.

