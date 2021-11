Le ministère de la Santé envoie des équipes d’experts dans 9 États et UT au milieu de la recrudescence des cas de dengue

Une déclaration du ministère de la Santé de l’Union a fixé le nombre total de cas de dengue à 116 991 à travers le pays. (Fichier/PTI)

Le ministère de la Santé de l’Union a dépêché des équipes d’experts de haut niveau dans neuf États et territoires de l’Union avec un nombre élevé de cas de dengue, a annoncé aujourd’hui le gouvernement. Les équipes d’experts assisteront l’État et les territoires de l’Union dans les mesures de santé publique pour contrôler et gérer efficacement la propagation de la maladie.

Lundi, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a examiné la situation de la dengue à Delhi, qui a connu une recrudescence des cas en octobre, et a ordonné au secrétaire à la Santé de déployer une équipe d’experts pour aider à contrôler la situation. Des experts du Programme national de contrôle des maladies à transmission vectorielle, du Centre national de contrôle des maladies et des bureaux régionaux ont été inclus dans les panels.

« Des initiatives sur le terrain telles que l’identification des points chauds, la nébulisation et le traitement rapide seront menées pour lutter contre la maladie », a tweeté Mandaviya après la réunion d’examen.

« Le Centre envoie également une équipe d’experts dans les États où les cas de dengue sont en augmentation. »

Les États et territoires de l’Union dans lesquels les équipes d’experts ont été déployées sont le Kerala, l’Haryana, le Rajasthan, le Pendjab, l’Uttar Pradesh, le Tamil Nadu, l’Uttarakhand, le Jammu-et-Cachemire et Delhi. Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré que 15 États et territoires de l’Union signalaient le nombre maximal de cas cette année, représentant 86% du nombre total de cas de dengue en Inde jusqu’au 31 octobre.

Une déclaration du ministère de la Santé de l’Union a fixé le nombre total de cas de dengue à 116 991 à travers le pays.

Delhi a signalé 1 530 cas de dengue jusqu’à présent cette année. Il a enregistré près de 1 200 cas rien qu’en octobre, le plus élevé du mois en quatre ans, a rapporté PTI citant des données officielles.

La semaine dernière, le gouvernement de Delhi a publié une directive autorisant les hôpitaux publics à utiliser un tiers des lits réservés aux patients de Covid-19 pour ceux diagnostiqués avec la dengue, le chikungunya et le paludisme.

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendra Jain, a déclaré que la décision était basée sur la baisse des cas de Covid-19 dans la capitale nationale. Il a ajouté que ces lits seraient complètement séparés des patients Covid-19 avec différents membres du personnel impliqués dans le traitement afin de réduire la possibilité de transmission du virus Covid-19.

Les trois organes civiques de la capitale nationale ont déjà intensifié les campagnes de brumisation et de pulvérisation dans leurs juridictions respectives au milieu de la recrudescence des cas.

Les cas de dengue connaissent une recrudescence entre juillet et novembre. Les larves du moustique de la dengue se reproduisent dans l’eau claire et stagnante.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.