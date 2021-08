Les règles NDCT sont aujourd’hui applicables à tous les nouveaux médicaments, aux nouveaux médicaments expérimentaux à usage humain, aux essais cliniques, aux études BE et au comité d’éthique.

Le ministère de la Santé de l’Union a publié un projet de notification sur les règles d’amendement des nouveaux médicaments et essais cliniques (NDCT), 2021 pour l’inclusion du mot Enregistrement désigné

Authority (DRA) » à la place de « Central Licensing Authority (CLA) » vers une réglementation efficace.

Ces projets de règles seront pris en considération au plus tard à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle les exemplaires de la Gazette de l’Inde contenant ces projets de règles sont mis à la disposition du public.

Le ministère de la Santé de l’Union avait notifié les règles NDCT, 2019 en date du 19 mars 2019 en vertu des dispositions de la loi D&C, 1940.

« Les objections et suggestions qui peuvent être reçues de toute personne dans le délai spécifié ci-dessus seront examinées par le gouvernement central. Les objections et suggestions, le cas échéant, peuvent être adressées au sous-secrétaire (Drogues), ministère de la Santé et du Bien-être familial, Gouvernement indien, salle n° 434, C Wing, Nirman Bhavan, New Delhi – 110011 ou envoyées par courrier électronique à drugdiv-mohfw @gov.in », selon le projet de notification.

Conformément au projet de notification, le projet suivant de certaines règles visant à modifier davantage les règles NDCT, 2019 que le gouvernement central propose de faire, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la sous-section (1) de l’article 12 et la sous-section (1 ) de l’article 33 du Drugs and Cosmetics (D&C) Act, 1940 (23 of 1940) après consultation du Drugs Technical Advisory Board (DTAB). Ce règlement peut être dénommé Règlement relatif aux nouveaux médicaments et essais cliniques (….Modification), 2021. Il entrera en vigueur à la date de sa publication définitive au Journal officiel. Dans les règles NDCT, 2019, dans la huitième annexe, dans le formulaire CT-03,─ (i) Au paragraphe 1, les mots « Règlement de » doivent être omis ; (ii) Aux mots « Autorité centrale de délivrance des licences », les mots « Autorité d’enregistrement désignée » doivent être remplacés. »

