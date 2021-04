Le ministère de l’Agro et l’ICAR vont promouvoir des variétés bio-fortifiées de céréales et de légumineuses via une NFSM remaniée

Il a également suggéré que les scientifiques améliorent la productivité des cultures de Kharif, en particulier les légumineuses et les graines oléagineuses.

Avant la conférence annuelle Kharif prévue le 30 avril, le ministère de l’Agriculture et le Conseil indien de la recherche agricole (ICAR) ont décidé de promouvoir conjointement les variétés bio-enrichies de céréales et de légumineuses à travers la nouvelle Mission nationale de sécurité alimentaire (NFSM). .

Pour aborder la question de la sécurité nutritionnelle et de la sécurité alimentaire, le ministère de l’Agriculture a déjà décidé de transformer la NFSM en Mission nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (NFNSM). Le secrétaire à l’Agriculture, Sanjay Agarwal, a évoqué les responsables et les scientifiques des mesures préparatoires prises par le ministère chargé de la célébration de l’Année internationale du millets en 2023 et des modalités de convergence requises, selon un communiqué officiel.

L’Inde a insisté sur la vulgarisation de la consommation de céréales nutritionnelles comme le mil et le sorgho pour lutter contre l’incidence croissante de la faim et a également lancé un programme Poshan Abhiyan pour atteindre des résultats ciblés en améliorant sa position dans le classement de l’indice mondial de la faim. Dans l’Indice mondial de la faim 2020, l’Inde se classe 94e sur 107 pays.

Lors d’un atelier d’interface mardi, l’ICAR et le ministère de l’Agriculture ont également décidé de planifier une stratégie commune pour la prochaine saison de Kharif, au milieu de la prévision d’une mousson normale par le Département météorologique indien. Les semis des cultures de Kharif commencent avec le début de la mousson qui arrive normalement le 1er juin et couvre tout le pays en 40 à 45 jours.

Agarwal a souligné la nécessité de réduire le coût de la culture en utilisant des variétés appropriées résistantes aux ravageurs et aux maladies ainsi que l’adoption de variétés biofortifiées. Il a également suggéré que les scientifiques améliorent la productivité des cultures de Kharif, en particulier les légumineuses et les graines oléagineuses.

