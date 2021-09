Le ministère de l’Aviation civile accorde l’autorisation d’utiliser des drones à l’ICMR et à l’IIT-Bombay ; détails ici

Cette exemption conditionnelle aux Drone Rules 2021 sera soumise aux termes et conditions de ladite autorisation d’espace aérien.

ICMR et IIT-B exemptés des Drone Rules 2021 ! Récemment, le ministère de l’aviation civile et la direction générale de l’aviation civile ont accordé une exemption conditionnelle des règles sur les drones 2021 au prestigieux établissement d’enseignement du pays, l’Institut indien de technologie de Bombay (IIT-B) et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR). Selon un communiqué publié par le ministère de l’Aviation civile, l’autorisation a été accordée au Conseil indien de la recherche médicale pour la livraison expérimentale de vaccins au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS) dans les États du nord-est de Manipur, Nagaland ainsi qu’Andaman et Nicobar. Îles jusqu’à une hauteur de 3000 mètres utilisant des drones. L’autorisation d’utiliser Drone a été accordée à l’Indian Institute of Technology, Bombay, pour la recherche, le développement ainsi que les tests de drones dans ses propres locaux.

Selon le ministère de l’Aviation civile, cette exemption conditionnelle aux Drone Rules 2021 sera soumise aux termes et conditions de ladite autorisation d’espace aérien. En outre, il sera valable pour une durée d’un an à compter de la date d’approbation de ladite autorisation d’espace aérien ou jusqu’à nouvel ordre, selon la première éventualité, a précisé le ministère civil.

Le communiqué mentionnait en outre que le lien vers les avis publics est accessible à partir du site Web officiel du ministère de l’Aviation civile. Plus tôt, le 11 septembre 2021, le premier projet du genre « Médecine du ciel » a été lancé par le ministre de l’Union de l’aviation civile Jyotiraditya Scindia à Vikarabad, dans l’État de Telangana, dans le cadre duquel des médicaments et des vaccins seront livrés à l’aide de drones. Le 25 août 2021, le ministère de l’Aviation civile a notifié les règles libéralisées sur les drones 2021 dans le but d’inaugurer une ère de croissance super normale tout en équilibrant les considérations de sécurité et de sûreté dans les opérations de drones, a ajouté le communiqué du ministère de l’Aviation civile.

