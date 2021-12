Le ministère de l’Aviation civile de l’Union exhorte les compagnies aériennes et les aéroports à diffuser de la musique indienne

L’ICCR est un organisme autonome relevant du ministère des Affaires étrangères de l’Union, et sa demande de promotion de la musique indienne dans les vols indiens avait été adressée à la ministre de l’Union Jyotiraditya Scindia le 23 décembre.

Vols indiens et musique : Le ministère de l’Union de l’aviation civile a exhorté les compagnies aériennes indiennes ainsi que les exploitants d’aéroports à diffuser de la musique indienne dans les avions ainsi que dans les locaux des aéroports. L’action a été prise sur la base d’une demande de l’ICCR ou du Conseil indien de la recherche culturelle, selon un rapport publié dans IE. Dans la lettre envoyée aux autorités aéroportuaires ainsi qu’aux compagnies aériennes, Usha Padhee, co-secrétaire du ministère de l’Aviation civile de l’Union, a déclaré que dans le monde entier, la musique jouée dans les avions de la plupart des compagnies aériennes est importante pour le pays d’origine de cette les compagnies aériennes, comme les compagnies aériennes américaines, jouent du jazz, tandis que les compagnies aériennes autrichiennes jouent du Mozart. Pendant ce temps, dans les compagnies aériennes originaires du Moyen-Orient, de la musique arabe est jouée. Cependant, malgré la riche culture ainsi que l’héritage de la musique en Inde, la musique indienne est rarement jouée dans les compagnies aériennes indiennes.

Le rapport cite en outre la lettre disant que la musique indienne est l’une des nombreuses choses qui donnent à chaque citoyen une raison d’être fier. L’ordre indiquait en outre que le ministère avait reçu la demande de l’ICCR de diffuser de la musique indienne dans les avions exploités dans le pays ainsi que dans les aéroports.

L’ICCR est un organisme autonome relevant du ministère des Affaires étrangères de l’Union, et sa demande de promotion de la musique indienne sur les vols indiens a été adressée le 23 décembre au ministre de l’Union Jyotiraditya Scindia par le président de l’ICCR et député de Rajya Sabha Vinay Sahasrabuddhe, a ajouté le rapport d’IE. Cela s’est produit lors de la visite de Scindia au siège de l’ICCR, lorsque diverses autres suggestions ont également été faites par l’organisation.

Habituellement, dans les vols indiens, de la musique d’ambiance standard est jouée pendant que les passagers montent ou descendent d’un avion, certaines compagnies aériennes jouant même de la musique de marque spécialement conçue.

La lettre de l’ICCR, qui exprimait des remords face au manque de compagnies aériennes – qu’elles soient gouvernementales ou privées, nationales ou internationales – faisant la promotion de la musique indienne, a également été signée par des musiciens et des artistes dont Anu Malik, Rita Ganguly, Shounak Abhisheki, Malini Awasthi, Wasifuddin Dagar, Manjusha Patil K, Sanjeev Abhyanakar et Kaushal S Inamdar.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.