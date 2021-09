Le ministère de l’Éducation cherche à savoir si l’interdiction du masque scolaire en Floride est discriminatoire à l’égard des enfants handicapés

in

Le département américain de l’Éducation ouvre une enquête pour savoir si l’interdiction des masques obligatoires pour les écoles par le gouverneur républicain Ron DeSantis est discriminatoire à l’égard des étudiants handicapés.

L’Office for Civil Rights (OCR) du département examinera la règle de la Floride qui permet actuellement aux parents de décider si leur enfant doit porter un masque à l’école.

L’INTERDICTION DU MANDAT DU MASQUE DE L’ÉCOLE DE DESANTIS EN FLORIDE RETOURNE EN VIGUEUR APRÈS UNE ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL

L’enquête a été annoncée dans une lettre envoyée au commissaire à l’éducation de la Floride, Richard Corcoran, de Suzanne Goldberg, la secrétaire adjointe par intérim aux droits civils du département de l’éducation.

« Je vous écris pour vous informer que le Bureau des droits civils (OCR) du ministère de l’Éducation des États-Unis ouvre une enquête dirigée pour déterminer si le ministère de l’Éducation de Floride empêche les districts scolaires de l’État de prendre en compte ou de répondre aux besoins des élèves handicapés comme un résultat de la politique de la Floride qui exige que les écoles publiques et les districts scolaires autorisent les parents ou les tuteurs légaux à retirer leur enfant des mandats de masque conçus pour réduire le risque pour les étudiants et autres de contracter COVID-19 à l’école », a écrit Goldberg.

Goldberg a également déclaré dans la lettre que l’enquête “se concentrera sur la question de savoir si, à la lumière de cette politique, les étudiants handicapés qui présentent un risque accru de maladie grave à cause de COVID-19 sont empêchés de retourner en toute sécurité à l’éducation en personne, en violation de Loi fédérale.

« OCR est préoccupé par le fait que la politique de la Floride exigeant que les écoles publiques et les districts scolaires permettent aux parents de retirer leurs enfants des mandats de masque puisse empêcher les écoles de Floride de respecter leurs obligations légales de ne pas discriminer en fonction du handicap et d’offrir une opportunité éducative égale aux étudiants handicapés qui courent un risque accru de maladie grave à cause de COVID-19 », a ajouté Goldberg dans la lettre.

Vendredi, un jour après qu’un juge de l’État de Floride a statué contre une interdiction des politiques relatives aux masques scolaires, le 1er tribunal de district de Floride a rétabli le séjour et confirmé l’interdiction de DeSantis empêchant la mise en œuvre de règles exigeant des couvre-visages dans les écoles de l’État.