Le ministère de l’Énergie décidera de la manière de développer Rs 27 000 crore pour le système de transmission

Le NCT, qui était constitué par le ministère de l’Energie pour identifier les projets de transport inter-Etats à développer par appel d’offres, s’était réuni début décembre 2021 pour décider du mode de réalisation de la ligne du Ladakh.

S’abstenant de faire une recommandation claire sur la manière dont le système de transmission pour les projets d’énergie renouvelable prévus au Ladakh devrait être attribué pour le développement, le comité national de transmission (NCT) a demandé au ministère de l’Énergie de l’Union de prendre un dernier appel sur l’opportunité de suivre le mécanisme tarifaire réglementé (RTM) ou de choisir la voie de l’appel d’offres basé sur les tarifs (TBCB).

Aux niveaux de prix de septembre, le coût estimé du système de transmission est de 26 966,5 crores de roupies, ce qui peut évacuer l’énergie de 9 000 mégawatts (MW) de centrales solaires et de 4 000 MW d’éoliennes, ainsi que 12 gigawattheures (GWh) d’énergie de batterie. capacités du système de stockage (BESS) dans les parcs d’énergie renouvelable prévus dans la région.

RTM est un modèle de coût majoré dans lequel les projets sont exécutés sous la supervision de la Power Grid Corporation of India, gérée par l’État, tandis que les projets TBCB – pour lesquels des entreprises privées peuvent également soumissionner – sont attribués aux plus bas soumissionnaires dans le cadre d’un programme de construction, de propriété, d’exploitation et maintenir le modèle. Le NCT, qui était constitué par le ministère de l’Energie pour identifier les projets de transport inter-Etats à développer par appel d’offres, s’était réuni début décembre 2021 pour décider du mode de réalisation de la ligne du Ladakh.

Le NCT a estimé que, bien que le TBCB puisse conduire à la découverte d’un prix compétitif, la décision finale devrait également tenir compte du fait que le projet implique un « montant substantiel d’une subvention du gouvernement indien » et nécessite des travaux d’infrastructure au Ladakh, qui est considéré comme une zone stratégiquement sensible. . Il a déclaré que si le projet est attribué via la route TBCB, tous les paramètres tels que la conception et la route de transmission devraient être gelés avant de soumissionner pour le programme, et « il serait très difficile de geler ces intrants à l’avance ».

Lors d’une réunion tenue sous la présidence du ministre de l’électricité de l’Union RK Singh le 15 novembre, il a été décidé que le ministère des énergies nouvelles et renouvelables présenterait une proposition visant à fournir une subvention centrale pour le développement des 480 kilomètres de ligne électrique d’une capacité de 5 000 MW entre Pang, Ladakh et Kaithal, Haryana dans le cadre du corridor d’énergie verte. Le système de transmission interconnecterait les parcs d’énergie renouvelable prévus dans la région et comprendrait également un BESS de 1 GhW à Pang, qui serait principalement utilisé pour maintenir la ligne de transmission chargée pendant les heures non solaires. 11 GWh supplémentaires de BESS seraient également installés dans le cadre de projets de production d’énergie renouvelable dans la région.

Le ministre de l’électricité de l’Union, RK Singh, a récemment examiné la mise en œuvre de projets d’énergie renouvelable au Ladakh ainsi que son plan d’évacuation.

Singh a demandé le soutien de RK Mathur, le lieutenant-gouverneur du Ladakh, pour régler les problèmes fonciers lors de la mise en place du projet dans les zones identifiées de Pang dans le territoire de l’Union. Il a été décidé que 20 000 acres de terrain à Pang seraient fournis immédiatement par le Ladakh pour la mise en place du projet, tandis que la disponibilité d’autres 20 000 acres de terrain serait explorée sur la base des intrants fournis par la Solar Energy Corporation of India.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.