Le ministère de l’Énergie met en place une division de la conformité réglementaire pour la surveillance

Des révisions tarifaires irrégulières limitent la capacité des discothèques à devenir financièrement viables, ce qui à son tour entraîne des retards de paiement aux producteurs d’électricité et rend difficile la maintenance et la mise à niveau de leur propre réseau et systèmes.

Le ministère de l’Énergie de l’Union a déclaré jeudi qu’il avait mis en place une division de la conformité réglementaire pour surveiller le respect des paramètres réglementaires par les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) et les régulateurs publics de l’électricité. Des problèmes clés tels que les révisions tarifaires opportunes et adéquates, la limitation des subventions croisées à des niveaux acceptables et la garantie que les obligations d’achat d’énergie renouvelable (RPO) par les discos relèvent de la compétence des régulateurs de l’État, et ces réglementations ne sont pas mises en œuvre de manière uniforme dans tout le pays provoquent des perturbations dans tout le pouvoir chaîne de valeur du secteur.

Le Centre a déjà demandé aux États de restreindre la création de nouveaux «actifs réglementaires» – un jargon pour les dépenses de dcom récupérables que les régulateurs reconnaissent comme des coûts répercutés, mais ne sont pas immédiatement intégrés aux tarifs – et d'effacer bientôt les actifs réglementaires existants. L'augmentation des frais d'accès ouvert et le refus des approbations d'accès ouvert ont également été cités par l'industrie comme quelques contraintes réglementaires ayant un impact sur l'adoption plus rapide des énergies renouvelables.

Les irrégularités dans les paiements aux producteurs d’électricité par les discothèques ne sont pas non plus traitées rapidement par de nombreux régulateurs d’État. Les derniers amendements proposés à la loi sur l’électricité, qui n’ont pas pu être repris lors de la dernière session parlementaire, visaient à inclure des dispositions habilitantes pour obliger chaque régulateur d’État à constituer un banc juridique distinct pour traiter les questions liées aux paiements et aux conflits contractuels.

Lors d’une réunion avec le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, qui s’est tenue jeudi, le Forum des régulateurs (FoR) a déclaré qu’il préparerait des normes sur divers paramètres et questions réglementaires, qui seraient adoptées par les commissions d’État. Le FoR, constitué en 2005 en vertu de la loi de 2003 sur l’électricité, se compose du président de la Commission centrale de réglementation de l’électricité et des chefs de tous les régulateurs de l’électricité de l’État. Pour réduire le coût de l’électricité, le ministère de l’Énergie travaille également sur des « directives sur l’adéquation des ressources » et des « directives pour l’approvisionnement en électricité », en gardant à l’esprit des facteurs tels que les exigences de fluctuation de charge, la durée du contrat et le mix énergétique.

Un récent rapport de FoR visant à mesurer l’impact du coût d’achat de l’électricité sur les tarifs de détail de l’électricité a souligné que les discothèques dans 12 États paient cumulativement 17 500 crores de Rs par an pour l’électricité qu’ils n’utilisent pas comme coûts fixes. En vertu des exigences contractuelles, les discoms doivent continuer à payer des frais fixes aux centrales thermiques pour récupérer les dépenses en capital des projets et couvrir les dettes, même lorsqu’elles ne se procurent pas d’électricité pendant les périodes de faible demande.

