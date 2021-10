Le ministère de l’Énergie notifie des règles pour répondre aux préoccupations de recouvrement des coûts des énergies renouvelables

La plupart des accords de fourniture d’électricité incluent la disposition CIL, en vertu de laquelle des modifications appropriées doivent être apportées à la structure tarifaire si le coût de la fourniture d’électricité est affecté par la promulgation, la modification ou l’abrogation de toute loi après la signature de l’accord initial par les acheteurs et les vendeurs .

Le ministère de l’Énergie de l’Union a notifié de nouvelles règles pour répondre aux préoccupations des acteurs des énergies renouvelables concernant le recouvrement rapide des coûts en raison des modifications apportées à la loi et de la réduction des énergies renouvelables par diverses sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms). Les nouvelles règles obligent les régulateurs de l’électricité à ajuster les tarifs en cas de « changement de loi » (CIL) dans un délai de 60 jours. Ils permettent également aux centrales solaires et éoliennes de vendre de l’électricité sur les bourses si leur approvisionnement a été réduit par leurs acheteurs désignés.

La plupart des accords de fourniture d’électricité incluent la disposition CIL, en vertu de laquelle des modifications appropriées doivent être apportées à la structure tarifaire si le coût de la fourniture d’électricité est affecté par la promulgation, la modification ou l’abrogation de toute loi après la signature de l’accord initial par les acheteurs et les vendeurs . Les modifications des taxes et des droits de licence sont également incluses dans la disposition CIL. Conformément à la nouvelle loi notifiée par le gouvernement, les centrales électriques doivent donner un préavis de trois semaines aux acheteurs de l’impact proposé sur le tarif à récupérer dans le cadre du CIL. Par la suite, la compagnie d’électricité devra fournir les documents pertinents et leurs calculs de l’impact monétaire de l’événement CIL aux régulateurs de l’électricité pour ajuster les tarifs, et le régulateur devra vérifier ces réclamations dans les soixante jours suivant la réception des documents.

Les dernières règles stipulent également que dans les cas où l’électricité a été réduite en raison de contraintes techniques, les centrales d’énergie renouvelable peuvent vendre de l’électricité dans les bourses de l’électricité. Si un profit est réalisé par le producteur en vendant sur le marché au comptant, il « doit être ajusté sur la compensation payable par l’acheteur (qui a réduit l’approvisionnement) ». L’électricité produite à partir de centrales électriques à fonctionnement obligatoire ne peut être réduite ou régulée qu’en raison de contraintes techniques ou pour la sécurité du réseau électrique. Les compensations pour la réduction sont censées être payées conformément aux termes du contrat d’achat d’électricité.

Bien que les énergies renouvelables aient le statut de « must run », des cas de réduction sont régulièrement observés dans plusieurs États. Cela est principalement dû au fait que l’approvisionnement en énergie renouvelable est intermittent et peu fiable, et que les discothèques doivent dépenser des sommes importantes pour garantir des arrangements de secours lorsque les sources vertes ne fournissent pas conformément à la promesse précédente. L’Inde a annoncé son engagement international à mettre en place 175 GW de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2022 et 450 GW d’ici 2030. « Ces règles aideront à atteindre les objectifs de production d’énergie renouvelable », a déclaré le gouvernement.

