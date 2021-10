Le ministère des Finances demandera un relèvement de notation à Fitch

Les perspectives «négatives» reflètent l’incertitude sur la trajectoire de la dette du pays suite à la détérioration des finances publiques induite par Covid, avait déclaré Fitch.

Les responsables du ministère des Finances rencontreront probablement les hauts dirigeants de Fitch Ratings cette semaine et feront pression sur l’agence mondiale pour qu’elle relève sa note de l’Inde, ont indiqué des sources à FE. Les économistes s’attendent à ce que l’agence relève au moins ses perspectives pour l’Inde de « négatives » à « stables » à la suite de l’amélioration des mesures fiscales et de la campagne de vaccination contre Covid.

En juin 2020, Fitch avait réduit ses perspectives indiennes à «négatives», citant une forte détérioration de la croissance et de la situation budgétaire du pays induite par Covid. Cependant, il a maintenu sa notation indienne au niveau d’investissement le plus bas de BBB- pendant plus d’une décennie.

La rencontre avec Fitch intervient quelques jours à peine après qu’une autre agence de notation mondiale, Moody’s, a révisé à la hausse ses perspectives indiennes de « stables » à « négatives » après près de deux ans. S&P, qui a conservé une note similaire pour l’Inde, a déclaré en mai qu’il n’avait vu aucun changement dans la note du pays pour les deux prochaines années.

Les responsables du ministère des Finances estiment que l’Inde mérite amplement une amélioration de sa notation, car l’économie a connu une « reprise en forme de V » depuis la seconde moitié de l’exercice 21, malgré l’assaut de la deuxième vague de Covid. L’économie a progressé de 20,1% au premier trimestre de cet exercice, bien que sous l’effet d’un effet de base, et la reprise restera également forte au cours des prochains trimestres, selon des sources officielles.

Les hauts fonctionnaires expliqueront probablement aux représentants de Fitch l’amélioration meilleure que prévu des principaux paramètres budgétaires, en particulier dans le recouvrement des impôts. Ils apaiseront également les craintes concernant le niveau élevé d’endettement de l’Inde. La dette publique indienne a bondi à environ 90,6 % du PIB au cours de l’exercice 21, contre 72 % au cours de l’exercice 20 (année précédant la pandémie).

Le déficit budgétaire du Centre devrait rester dans l’objectif budgété de 6,8 % du PIB au cours de l’exercice 22, contre 9,3 % lors de l’exercice précédent. Les recettes fiscales brutes ont bondi de 31% au cours de la période avril-août, même par rapport au niveau pré-pandémique (même période en FY20). Le Centre a limité le déficit budgétaire à seulement 31% de l’objectif annuel au cours des cinq premiers mois de cet exercice, le plus bas en 18 ans.

En tant que telle, la note souveraine attribuée à l’Inde n’était pas en phase avec sa position relative parmi les grandes économies et ses solides fondamentaux macroéconomiques, ont souvent soutenu de hauts fonctionnaires, alléguant que les agences de notation étaient profondément enracinées contre les économies de marché émergentes.

Plus tôt ce mois-ci, Fitch a réduit les prévisions de croissance économique de l’Inde à 8,7 % pour l’exercice 22, contre 10 % annoncées en juin, mais a relevé la projection pour le prochain exercice à 10 %, car il affirmait que la deuxième vague de Covid avait retardé plutôt que fait dérailler la reprise économique.

Dans son APAC Sovereign Credit Overview, l’agence de notation a déclaré que la notation souveraine de l’Inde « BBB-/Négative » « équilibre des perspectives de croissance à moyen terme toujours solides et une résilience externe grâce à de solides réserves de change, à une dette publique élevée, à un secteur financier faible. et certains facteurs structurels à la traîne ».

Les perspectives «négatives» reflètent l’incertitude sur la trajectoire de la dette du pays suite à la détérioration des finances publiques induite par Covid, avait déclaré Fitch.