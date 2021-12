La taille de l’émission de 35 entreprises au cours de cet exercice était inférieure à Rs 100 crore chacune, tandis que quatre étaient de l’ordre de Rs 100 crore et moins de Rs 500 crore. Jusqu’à 22 introductions en bourse équivalaient à 500 crores de roupies ou plus, a déclaré le ministre.

Le ministère des Finances a informé lundi le Parlement que le gouvernement n’envisageait pas de promouvoir le secteur des crypto-monnaies dans le pays, mais que les autorités avaient l’intention de déployer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Par ailleurs, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré au Lok Sabha que jusqu’à 61 entreprises ont levé 52 759 crores de roupies via des offres publiques initiales (IPO) jusqu’en octobre de cet exercice, soit 70 % de plus que le montant récolté au cours de l’exercice 21.

Dans une réponse écrite à une question du Lok Sabha, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré : « Non, Monsieur. Le gouvernement n’a pas l’intention de stimuler le secteur des crypto-monnaies en Inde.

À une autre question, Chaudhary a déclaré que puisque la CBDC est « soutenue par la banque centrale d’un pays, à part d’autres avantages, elle n’aura pas la volatilité qui est normalement associée aux crypto-monnaies privées ».

Les crypto-monnaies restent actuellement non réglementées et le gouvernement ne collecte pas de données à leur sujet. Cependant, le Centre prévoit de présenter un projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle lors de la session d’hiver en cours du Parlement, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la ruée vers l’introduction en bourse, a déclaré Sitharaman, sur les 61 sociétés qui sont devenues publiques jusqu’en octobre de cet exercice, 34 étaient des petites et moyennes entreprises.

Au cours de l’exercice 21, 56 entreprises avaient levé 31 060 crores de roupies grâce à des introductions en bourse et 27 d’entre elles étaient des PME, a déclaré le ministre, citant les données de Sebi.

Sans surprise, les entreprises de santé (10) sont en tête du peloton des entreprises ayant opté pour les introductions en bourse, suivies par les cimenteries/constructions (6) et l’agroalimentaire (4).

Répondant à une question supplémentaire sur la question de savoir si l’introduction en bourse de Paytm a créé des problèmes pour les investisseurs, Sitharaman a répondu par la négative. « Il (IPO) a été souscrit plus que ce qu’ils (l’entreprise) ont fait », a-t-elle déclaré.

L’introduction en bourse de Rs 18 300 crore a été sursouscrite 1,89 fois le dernier jour de la plus grande vente d’actions du pays. Contre la taille de l’offre de 4,83 crore d’actions, l’introduction en bourse de One97 Communications a reçu des offres pour 9,14 crore, selon les informations disponibles auprès des bourses le 10 novembre. La fourchette de prix a été fixée à 2 080-2 150 Rs par action.

Néanmoins, le script a chuté de plus de 27% par rapport au prix d’émission de Rs 2 150 le 18 novembre, le jour où il a fait ses débuts en bourse.