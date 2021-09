Le ministère des Finances pourrait demander un relèvement de la notation de Moody’s lors de la réunion du 28 septembre

Dans son rapport économique du mois d’août, le ministère des Finances a déclaré que l’agriculture continue de croître fortement, tandis que le fort rebond de l’industrie et de la construction “les place fermement comme des moteurs de croissance démontrant le renforcement structurel de l’économie indienne”.

Le ministère des Finances demandera probablement un relèvement de la note souveraine de l’Inde à Moody’s Investors Service lorsque ses responsables rencontreront les hauts dirigeants de l’agence de notation mondiale le 28 septembre, a indiqué une source officielle.

En juin 2020, Moody’s avait abaissé la note de l’Inde d’un cran à la note d’investissement la plus basse de Baa-3 et conservé la perspective «négative», citant l’affaiblissement des mesures budgétaires à la suite de l’épidémie de Covid-19. S&P, qui conserve une note similaire pour l’Inde depuis plus d’une décennie maintenant, a déclaré en mai qu’il n’avait vu aucun changement dans la note du pays pour les deux prochaines années.

Les responsables du ministère des Finances ont déclaré que l’Inde méritait amplement une amélioration de sa notation, car l’économie a connu une “reprise en forme de V” depuis la seconde moitié de l’exercice 21, malgré l’assaut de la deuxième vague de Covid-19. L’économie a progressé de 20,1% au premier trimestre de cet exercice, bien que sous l’effet d’un effet de base, et la reprise restera également forte au cours des prochains trimestres, ont-ils déclaré.

Les responsables expliqueront probablement les chiffres clés du budget à l’agence de notation et affirmeront que sur divers paramètres, y compris la perception des impôts, le Centre dépassera les objectifs. Ils pourraient apaiser les craintes concernant le niveau élevé de la dette indienne, a déclaré une source.

Moody’s a estimé que la dette publique de l’Inde pourrait atteindre environ 90 % du PIB en 2021, contre 72 % en 2019. Le déficit budgétaire du Centre devrait rester dans l’objectif budgété de 6,8 % du PIB au cours de l’exercice 22, contre 9,3 % lors de l’exercice précédent. Les perceptions brutes d’impôts ont augmenté de 33% au cours du trimestre de juin, même par rapport au niveau d’avant la pandémie (même période en FY20). Le Centre a limité le déficit budgétaire à seulement 21,3 % de l’objectif annuel au cours des quatre premiers mois de cet exercice, le plus bas depuis environ une décennie.

En tant que tel, la note souveraine attribuée à l’Inde n’était pas en phase avec sa position relative parmi les grandes économies et ses solides fondamentaux macroéconomiques, ont souvent soutenu les responsables gouvernementaux, accusant les agences de notation de biaiser les économies de marché émergentes.

De même, la politique du gouvernement visant à accélérer le cycle vertueux de la croissance via les dépenses d’investissement et d’infrastructure a augmenté la formation de capital dans l’économie, augmentant le ratio investissement/PIB, qui a atteint 31,6% au cours du trimestre de juin contre 24,4% un an plus tôt, selon le rapport.

À la suite de la deuxième vague, Moody’s avait réduit en mai ses prévisions de croissance en Inde à 9,6% pour l’année civile 2021, contre 13,9% annoncé plus tôt. Il prévoyait que la croissance ralentirait à 7 % en 2022.

Moody’s a été la seule agence à réviser la note souveraine de l’Inde pour la première fois depuis plus d’une décennie en novembre 2017, tandis que ses pairs, S&P et Fitch, n’ont pas encore donné au pays une amélioration. En novembre 2019, il a révisé à la baisse ses perspectives pour l’Inde à « négatives » et a abaissé la note à Baa3 l’année dernière.