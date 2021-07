Le ministère des Finances s’agrandit avec le ministère des Entreprises publiques dans son giron

L’ensemble de l’exercice vise à éliminer les goulots d’étranglement opérationnels dus à la multiplicité des centres de commandement et à conférer ainsi plus d’efficacité et de rapidité à la prise de décision.

Avec la réorganisation de certains ministères par synergie, le ministère des Finances va s’agrandir avec l’adjonction de la Direction des entreprises publiques (DPE). Un ministère distinct pour la coopération a été créé à partir du ministère de l’agriculture et du bien-être des agriculteurs.

La DPE du ministère de l’industrie lourde et des entreprises publiques est la sixième direction du ministère des finances, qui abritait jusqu’alors les directions des affaires économiques, des dépenses, des recettes, des services financiers et de l’investissement et de la gestion du patrimoine public.

Entre autres mandats, la DPE coordonne les questions de politique générale affectant toutes les entreprises du secteur public central (CPSE), évalue et contrôle leurs performances et procède à l’examen des projets d’investissement et des dépenses dans les CPSE.

De plus en plus, on a le sentiment que les CPSE sont paralysés par la nécessité de rendre compte à de multiples départements/ministères sur des questions opérationnelles. Actuellement, la DPE édicte des orientations générales pour ces entreprises, mais leur mise en œuvre incombe à 45 ministères administratifs différents. Si des informations doivent être rassemblées sur la manière dont les directives telles que la fermeture des CPSE malades, la monétisation des actifs ou des investissements sont suivies par quelque 250 PSU, il faut contacter tous les services administratifs, retardant ainsi les décisions politiques cruciales. Contrairement à l’Inde, la Commission de surveillance et d’administration des actifs d’État du Conseil d’État (SASAC) de la Chine assume les responsabilités des investisseurs, supervise et gère les entreprises d’État.

Le nouveau ministère de la Coopération fonctionnera en grande partie comme un régulateur du secteur coopératif, exerçant des fonctions similaires à celles du ministère des Affaires commerciales qui supervise les entreprises, tandis que le ministère de l’Agriculture continue de s’occuper des achats et du crédit dans lesquels un grand nombre de coopératives impliqué.

Selon la notification publiée par le gouvernement, le nouveau ministère s’occupera de la politique générale dans le domaine de la coopération et de la coordination des activités de coopération dans tous les secteurs tandis que les autres ministères concernés seront responsables des coopératives dans les domaines respectifs.

Cela efface une confusion initiale quant au ministère qui gouvernera le principal engrais Iffco ou la Fédération coopérative de commercialisation du lait du Gujarat, connue sous le nom d’Amul ; ces entités seront les départements administratifs respectifs des secteurs des engrais et des produits laitiers. De même, l’approvisionnement en graines oléagineuses et en légumineuses, entrepris par l’intermédiaire de la coopérative agricole Nafed, restera du ressort du ministère de l’Agriculture.

Le ministère de la coopération supervisera essentiellement le registraire central des sociétés coopératives qui réglemente et régit toutes les sociétés coopératives multi-états. L’étape prend de l’importance car certaines des sociétés financières auraient été converties en coopératives multi-états pour échapper aux autorités de régulation comme la RBI et Sebi.

Un ministère séparé sera certainement utile car la coopérative n’a jamais eu l’importance qu’elle méritait au sein du ministère de l’Agriculture et il y avait plus de 10 employés travaillant dans la division coopérative, a déclaré un haut responsable. En outre, il gérera également les affaires de la National Cooperative Development Corporation, qui finance normalement les coopératives pour entreprendre des projets gouvernementaux.

