Le ministère des MPME évaluera les MPME malades et fermées, la création de nouvelles unités dans 5 ans, l’impact de Covid, plus

L’objectif de l’étude, selon l’avis, découlait du fait que « de plus en plus d’unités de MPME tombent malades, entraînant éventuellement leur fermeture ». (image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le ministère des MPME a sollicité des offres d’organisations gouvernementales, d’institutions et d’entreprises pour « mener une étude de deux mois sur l’évaluation des MPME malades ou fermées au cours des cinq dernières années et l’impact de Covid », selon un récent avis du Bureau du développement. Le commissaire lance un appel d’offres en ligne. La date de soumission des offres est du 13 novembre au 6 décembre. Le but de l’étude, selon l’avis, découle du fait que « de plus en plus d’unités de MPME tombent malades, entraînant éventuellement leur fermeture ».

Bien que le gouvernement ait pris de nombreuses mesures pour développer et soutenir le secteur des MPME, il est préoccupant que plusieurs unités du secteur ne parviennent pas à maintenir leurs opérations et deviennent stressées, indique l’avis. Le ministère des MPME conserve les données des MPME enregistrées via le portail Udhyam, l’enregistrement Udyog Aadhar et le mémorandum Entrepreneur-II. Cependant, afin de répondre aux besoins des unités malades ou des unités fermées et de déterminer les raisons de leur maladie ou de leur fermeture, le gouvernement est confronté à certaines limitations en raison du manque de données précises. En effet, selon le gouvernement, la source de données actuelle ne fournit pas suffisamment d’informations sur les unités malades ou fermées.

Selon les termes de référence de l’étude, l’organisation d’entreprise devrait identifier le nombre de MPME malades et fermées au cours des cinq dernières années, le nombre de nouvelles unités créées au cours des cinq dernières années, les raisons de leur maladie et de leur fermeture, ainsi que de calculer le nombre estimé de main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée impliquée dans les MPME malades et fermées. L’organisation devrait également étudier si les mesures de secours/relance, y compris la restructuration des actifs de RBI, ont aidé les MPME à surmonter leur situation de stress. Enfin, il devrait proposer des mesures politiques au gouvernement pour minimiser les maladies ou la fermeture des MPME et évaluer l’impact de Covid également sur les MPME.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Les organisations éligibles pour entreprendre l’étude peuvent être celles relevant du ministère des MPME, telles que NSIC, MGIRI, Ni-MSME, etc. Les institutions ou agences relevant du ministère ou recevant des subventions annuelles récurrentes des agences gouvernementales centrales ou étatiques peuvent également postuler. De plus, les institutions enregistrées en tant que société professionnelle en vertu de la loi sur l’enregistrement des sociétés (v) et celles enregistrées en tant que « fiducies » en vertu de la loi sur la tutelle sont également éligibles. D’autres sociétés constituées en vertu de la Loi sur les sociétés, des sociétés de propriété et des sociétés de personnes réputées peuvent également demander la réalisation de l’étude.

Surtout, selon un rapport de la Commission parlementaire permanente de l’industrie en juillet de cette année, le plan de relance annoncé par le gouvernement l’année dernière pour la relance économique post-Covid a été « jugé insuffisant car les mesures adoptées consistaient davantage à offrir des prêts et à des mesures à long terme au lieu d’améliorer les flux de trésorerie pour générer une demande en tant que soulagement immédiat. Le rapport a noté que dans le processus de reprise économique après la première vague de la pandémie, la deuxième vague a déchiré encore plus vigoureusement l’économie, en particulier le secteur des MPME. Le comité a recommandé au gouvernement de « proposer immédiatement un ensemble de mesures économiques plus larges visant à renforcer la demande, les investissements, les exportations et la création d’emplois pour aider l’économie, y compris les MPME ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.